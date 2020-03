Aurora Cid: “El objetivo es que los jugadores mantengan la forma física y la masa muscular”

Aurora Cid, nutricionista del Eibar, ha explicado las recomendaciones dadas a los jugadores armeros con el objetivo de que mantengan la forma física y la masa muscular.

En declaraciones a los canales oficiales del Club, Aurora Cid ha destacado que “es muy importante que coman alimentos muy ricos en nutrientes: mucha verdura, mucha fruta y que mantengan la toma de proteína animal y vegetal (huevos, carne, legumbre, frutos secos) para intentar mantener el peso”.

“No me preocupa que cojan grasa porque sé que no lo van a hacer. Sé que se están cuidando y mi objetivo principal es que no bajen masa muscular. Lo hacemos con unas recomendaciones nutricionales”.