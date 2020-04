El Athletic, atento al riesgo económico que amenaza al fútbol

El parón competitivo, motivado por la crisis sanitaria, está poniendo en jaque la economía de varios equipos de fútbol profesional. Hasta el punto de que cuatro clubes de la Liga Santander (FC Barcelona, At Madrid, RCD Espanyol y Deportivo Alavés) ya han anunciado que recurrirán a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) y un quinto, el Real Betis Balompié ha alcanzado un acuerdo para que sus futbolistas se reduzcan el salario. Un ejemplo, el del equipo verdiblanco, que podrían seguir en breve otros clubes de Primera División. De momento no parece que ese vaya a ser el camino del Athletic Club.

La entidad rojiblanca dispone de unas arcas ejemplarmente saneadas. Eso no evita que se esté viendo igualmente golpeado por la reducción de ingresos en concepto, por ejemplo, de derechos de televisión, taquilla o patrocinio. Es obvio que cuanto más se prolongue la actual situación de “parón técnico” mayores serán las pérdidas económicas. De ahí que, desde hace varias semanas, los responsables institucionales del Athletic con el Presidente Aitor Elizegi a la cabeza, se hayan volcado en recopilar la mayor cantidad de datos posibles para poder reaccionar ante cualquier escenario. En esa estrategia se enmarca las consultas realizadas también en referencia a los ERTE. Una opción que, en todo caso, no está actualmente sobre la mesa de Ibaigane.

De momento el club bilbaíno se limita a compartir puntualmente con sus empleados –futbolistas del primer equipo incluidos- los informes que detallan las variaciones que se van produciendo en las cuentas. Junto a ello se han realizado pequeños cambios para tratar de optimizar los recursos humanos de los que se dispone, a la espera de ver cómo transcurren los acontecimientos. Y es que no parece demasiado aconsejable adoptar medidas concretas mientras no se aclare el futuro de las competiciones. La situación económica del Athletic, y del resto de clubes, no será la misma si resulta imposible concluir la presente temporada que sí se puede jugar lo que resta de Liga y Copa. En este segundo supuesto tampoco es igual que los partidos se disputen con público en las gradas o a puerta cerrada.

Jugadores receptivos

Por todo lo anterior, fuentes del club consultadas por Deportes COPE Bilbao aseguran que, a día de hoy, no se ha trasladado ni a los jugadores del primer equipo ni al resto de los trabajadores ningún tipo de planteamiento encaminado a solicitar una rebaja en sus salarios. Algo que, eso sí, no sería descartable si la actual coyuntura se prolonga en exceso. Llegados a ese punto, de las declaraciones realizadas por jugadores como Yuri o Williams se desprende que el plantel que dirige Gaizka Garitano sería receptivo a las necesidades del club. El delantero manifestó en El Partidazo de COPE que “no habría problema en reducirnos el sueldo por el bien del Athletic”.