La ACT se reúne el sábado en medio de un panorama incierto

Como consecuencia colateral de la pandemia de coronavirus, la incertidumbre es la principal espada de Damocles bajo la que trabajan actualmente los responsables de nuestro deporte. Deben tomar decisiones sin tener ninguna garantía de cuándo se irá recuperando una cierta normalidad y se podrá recuperar la actividad competitiva. Es el caso de la Asociación de Clubes de Traineras que este sábado celebrará una peculiar asamblea telemática, en la que se deben adoptar importantes medidas económicas y otras relacionadas con el calendario de la Liga Eusko Label.

En declaraciones a Deportes COPE Bilbao, el Presidente de la ACT, Borja Rodrigo, reconoce que se encuentran en una encrucijada que les obliga a hacer planteamientos “abiertos”, contemplando escenarios muy diferentes. “No podemos precipitarnos porque no sabemos cómo van a evolucionar las cosas pero tampoco podemos demorar excesivamente algunas decisiones claves”, valora con preocupación.

Uno de los aspectos que más inquietud genera es el relacionado con la financiación de los clubes y de la propia competición. Rodrigo es tajante al advertir que vamos a asistir a “consecuencias drásticas a nivel de patrocinio privado e institucional” cuyo alcance real no se puede calcular todavía. En todo caso, de momento no hay clubes en apuros económicos pero “sí que percibimos bastante preocupación relacionada con el mantenimiento futuro de la esponsorización”. Y es que mientras no haya competición tampoco se puede responder a los compromisos pactados con los patrocinadores.

Septiembre nefasto

En un ejercicio de optimismo y siempre que se cumplan las actuales previsiones sanitarias, desde la ACT se considera factible cumplir con casi todo el calendario previsto -la Liga Eusko Label debería comenzar a finales de junio. Borja Rodrigo cree que hay dos factores que juegan a su favor; el primero está relacionado con las fechas ya que “hay tres meses de margen para arrancar y todo el verano para disputar regatas”. El otro aspecto se refiere al reducido ámbito geográfico de la competición, que aumentaría las garantías de salud.

De lo que no quiere ni oír hablar el Presidente de la ACT es de la posibilidad de que las competiciones deportivas no se reactivasen hasta septiembre. “Sería nefasto para la Liga y para los clubes. Estaríamos fuera de nuestra época natural y nos veríamos obligados a compartir calendario con deportes mayoritarios. Es una opción que no podemos contemplar”, zanja Borja Rodrigo.

Los remeros por su parte también están viviendo una pretemporada muy atípica. Asier Zurinaga, que tras un año sabático vuelve a capitanear la Sotera de Santurtzi, reconoce que se han tenido que reinventar para tratar de mantener una preparación adecuada. “La gente está llevando bastante bien el entrenamiento individual pero el ánimo puede resentirse a partir de ahora. Lo normal sería empezar a meter muchas horas en el agua afinando cuestiones técnicas y, sin embargo, vamos a tener que seguir tirando de ergómetro, bici estática y pesas, entre cuatro paredes”, reflexiona el veterano patrón.

Competir pronto

De cara a la asamblea del sábado, Zurinaga confía en que el planteamiento de partida sea el de mantener el calendario previsto “pero poniendo sobre la mesa también un plan B, porque no se pueden dejar las alternativas para última hora”. Y es que, pese a todo, confía en que el remo sea uno de los deportes que antes recuperen la normalidad, al tratarse de una actividad al aire libre en la que no se dan grandes aglomeraciones de gente.

El patrón de Itsasoko Ama cree además que las tripulaciones no requerirán de demasiado tiempo para ultimar su puesta a punto antes de iniciar la competición. “Lo ideal sería disponer de varias semanas antes de la primera regata pero no estamos en disposición de exigir nada. Todos los botes estaremos en igualdad de condiciones y, si por nosotros fuera, bogaríamos ya este próximo fin de semana”, confiesa.