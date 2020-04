Monreal y Portu quieren público en al final de Copa

Todo son estimaciones, previsiones, posibilidades, intuiciones… pero pocas certezas. A pesar de que Portu repita que la final de Copa entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao hay que jugarla «sí o sí», a día de hoy nada es oficial. Sí es verdad que desde los despachos de la RFEF se ha filtrado que la fecha que mejor encaja en el puzzle organizativo de calendarios es la del 5 de agosto.

De momento, todavía hay que convivir con el confinamiento, por eso Nacho Monreal intenta no pensar en el partido de los partidos, «es un poco complicado empezar a pensar ahora en la final cuando llevamos mes y medio en que casi no hemos hecho deporte», explica. La Real intentó retomar la actividad en Zubieta pero se encontró con la oposición directa del CSD, así que, hasta principios de mayo el trabajo tendrá que seguir realizándose en casa. La condición de deportista profesional no está reconocida como actividad no esencial.

Por otra parte está la reivindicación de que las gradas estén pobladas de aficionados. La opción de La Cartuja de Sevilla a día de hoy parece remota, y no por el calor de agosto, sino por el hecho de tener que desplazar a sesenta mil personas a la capital andaluza. Por eso se especula con una posible final en territorio vasco. La frialdad de hacerlo a puerta cerrada es algo que ya comienza a asimilar Nacho Monreal cuando reconoce que «lo ideal es con gente, pero si no se puede con gente, se tendrá que jugar a puerta cerrada. Las competiciones se tienen que terminar. Hay que cumplir con los calendarios».

Cristian Portugués 'Portu' no puede pensar en una final con acceso cerrado a las aficiones. Y su argumento está lleno de sensatez, «una final hay que vivirla con gente en la grada porque al final es un disfrute para todos. Es algo por lo que hemos luchado todos para estar aquí. Si no hubiéramos ido de la mano tanto afición como equipo creo que no hubiéramos llegado».