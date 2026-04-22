Baskonia cierra una Euroliga de luces y sombras con un futuro incierto

El Baskonia ha finalizado su andadura en la Euroliga en la antepenúltima posición, un puesto que, según los analistas, se ajusta a la realidad de un equipo que ha luchado contra la inexperiencia, las lesiones y una inconstancia de resultados. A pesar de quedarse lejos del 'play-in', el balance general deja un "sabor agradable" por la capacidad de competir y mantener un nivel regular durante gran parte del año.

En “Dobles Figuras” de COPE Vitoria, Roberto Arrillaga, Juanjo Brizuela y Carlos Pérez de Arrilucea analizaron el balance del equipo, la configuración de plantilla, los líderes y el futuro inmediato en la ACB.

Balance general de la Euroliga para Baskonia

Baskonia repitió el número de victorias de la temporada anterior, pero con cuatro encuentros más disputados, lo que redujo su porcentaje de triunfos. El equipo sufrió un arranque muy negativo de 0-6 que condicionó toda la campaña.

“Respecto al torneo del Vasconia, pues bueno, yo creo que el Vasconia se adapta estrictamente y bueno, como un guante a al signo de los tiempos”, señaló Carlos Pérez de Arrilucea.

“Habida cuenta de todo esto… a mí me parece que ha obtenido un resultado, pues yo no sé si acorde a ello, pero yo creo que a un resultado bastante más satisfactorio de lo que podíamos pensar en un primer momento”, apuntó Juanjo Brizuela.

La inexperiencia y los problemas del equipo

El equipo pagó cara la inexperiencia tanto del entrenador como de varios jugadores, junto con la inconstancia de resultados y los contratiempos por lesiones. Faltó un perfil más físico y defensivo en el juego interior.

“Yo creo que esta temporada el equipo paga muchas inexperiencias de jugadores, de entrenador y mucha inconstancia de resultados”, explicó Carlos Pérez de Arrilucea.

“Yo creo que el equipo, lo dicho, paga mucho la inexperiencia de entrenador, paga en experiencia de varios jugadores y paga mucho también los contratiempos de lesiones”, añadió el mismo tertuliano.

La evolución desde enero y la regularidad

Desde enero, Baskonia mejoró ligeramente su registro (7 victorias y 13 derrotas frente al 6-12 anterior), mostrando más solidez, aunque la diferencia no fue muy grande. El equipo mantuvo una línea más regular que en otras temporadas, aunque ahora se nota el cansancio físico y mental.

“Desde mi punto de vista creo que… el colectivo, el grupo ha tenido esa línea regular en toda la competición incluido ACB y creo que esto es positivo”, valoró Juanjo Brizuela.

“Es cierto que el inicio fue bastante, bastante abrumador en negativo… pero el equipo poco a poco fue, yo creo que cogió en su sitio, fue tranquilizándose, fue confiando en su trabajo diario”, completó Brizuela.

Configuración de plantilla y cupos de formación

La plantilla tuvo una configuración extraña con salidas como las de Samanic y Diallo y llegadas de refuerzos que llegaron tarde o no rindieron al nivel esperado. El club apostó por jugadores de formación con más recorrido.

“Se ha dejado a un lado cualquier experimento o cualquier probatura con jugadores igual más jóvenes… y se ha ido, digamos, a jugadores, pues, digamos, con más recorrido y con la banderita”, destacó Carlos Pérez de Arrilucea.

“La configuración, yo creo… hay un aspecto positivo que además vale también para la liga ACB, que yo creo que ha abordado con más claridad el club esta temporada”, insistió Pérez de Arrilucea.

Los líderes y las sorpresas del equipo

Forrest y Cabarrot fueron los grandes líderes desde el primer día, con mejoras notables en sus estadísticas. Se sumaron Akite (mejorado), Simons y Kurucs como sorpresas positivas, aunque se echó en falta más aportación de Howard y un juego interior más consistente.

“Forrest y Cabarrot son jugadores que rinden desde el día 1. Y bueno, ahí están sus números”, afirmó Carlos Pérez de Arrilucea.

“Los mejores momentos de Vasconia han sido con Kurux en plantilla… y creo que Forrest y Cabarrot son los 2 jugadores que de alguna manera han dicho, han mostrado con el ejemplo, que llevan la batuta del equipo”, señaló Juanjo Brizuela.

La Euroliga como competición: formato y nivel

La temporada fue la más larga de la historia con 20 equipos y se mantendrá igual el próximo año. La Euroliga evoluciona hacia un producto de alta exigencia donde cada derrota cuenta igual. Valencia fue la gran sorpresa al acabar segundo, mientras que equipos como Mónaco, Olympiacos o Efes no rindieron según su potencial o inversión.

“La Euroliga yo creo que evoluciona hacia ese punto de… tener un producto de baloncesto de alta competición, de alta competitividad, de mucha exigencia”, valoró Juanjo Brizuela.

“A mí la Euroliga me ha parecido larga… y como ya, digamos, los gestores de este torneo… ya nos han anticipado que la del año que viene será igual de larga”, comentó Carlos Pérez de Arrilucea.