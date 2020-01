WHITNEY HOUSTON: I Will Always Love You

Sumamos 50 episodios del programa y lo hacemos con una de las mejores canciones de las última décadas, "I Will Always Love You" de Dolly Parton. Un tema compuesto en 1973 y que la propia compositora recuperó en 1982 para incluirla en la película musical "The Best Little Whorehouse in Texas", basada en el musical homónimo de Broadway.

En 1992, Whitney Houston la interpretó para la película "El Guardaespaldas" y permaneció 14 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100 . Este tema es uno de los singles más vendidos de todos los tiempos.

Sin duda, una buena canción para celebrar elegantemente nuestro PODCAST NÚMERO 50. disfruta de las "Versiones Encontradas" para este temazo.