Nos remontamos a 1966 para escuchar " Summer in the City " Una canción grabada por The Lovin 'Spoonful y escrita por John Sebastian , Mark Sebastian y Steve Boone. Una de las mejores y más populares versiones de esta canción vino de la mano de Joe Cocker en 1994. Pero hay más por descubrir sobre este tema. Escúchalo en este podcast.