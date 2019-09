Versiones Encontradas: Singing in The Rain

Ya tienes el video disponible En el apartado "Contenidos Relacionados" que verás abajo.

SINGING IN THE RAIN, un tema compuesto por Nacio Herb Brown, con letra de Arthur Freed. Inicialmente interpretada por Doris Eaton Travis en Brodway. una canción que pasó incluso por más intérpretes como Cliff Edwards, hasta que en 1952 se incluyó en la Banda sonora de la película del mismo nombre "Singing In The Rain". Interpretada por Gene Kelly en ese film, esta canción quedó para siempre unida al cina como uno de los momentos más recordados de la hiostoria del cine musical.

En este podcast escuchamos algunas de las versiones que se han hecho a lo largo de los años.

¡Que lo disfrutes!