Versiones Encontradas: I Promised Myself

NICK KAMEN

Nombre real: Ivor Neville Kamen

Edad: 58 años



Cantante, compositor y modelo inglés. Lo conocimos antes de nada, con un spot de levis que lo popularizó en los 80. En el spot, acudía a una lavandería ambientada en los años 50 y ahí se quedaba en paños menores mientras limpiaba sus pantalones en la lavadora, ante el estupor del resto de clientela.



Su primer álbum: nik Kamen (1987)

Nick entró en el mundo de la música apadrinado por Madonna, con la que se dijo que tenía un romance. Rumores aparte, el caso es que la cantante apoyó su carrera incluso escribiendo el tema "each time you to break my heart" para él y haciendo los coros. Lo cierto es que nik kamen entró muy bien arropado en la música. En aquel álbum encontrábamos otro tema en el que Steve Wonder compuso la música. Y contó con el productor Stephen Bray, habitual colaborador de Madonna. Aquel álbum, le dió grandes satisfacciones, aunque lo mejor estaba por llegar.



En 1990 publicó su tercer álbum: "Move Until We Fly". El trabajo en el que incluyó "I Promised myself" y que supuso su mayor éxito a nivel internacional.