Versiones Encontradas: Summer of '69

Álbum: RECKLES 1984

Era el cuarto disco del canadiense Bryan Adams. "Reckles" se convirtió en su trabajo definitivo con la canción "Summer of '69".

Bryan Admas y Jim Vallance compusieron este tema. Y cada uno manifiesta disntas fuentes de inspiración para la creación de este tema. Por un lado, Vallance habla de Jackson Brown, El boss, o los Beatles por ejemplo y Bryan hace referencia a la película “Verano del 42” o a vivencias personales.

Lo que queda claro es que no es una historia real. Es una canción inspirada en lo que uno puede esperar del verano. Y recurrieron a algunos elementos aislados reales de sus vidas pero sin darle un peso biográfico.

Bryan Admas manifestó en una entrevista para el programa estadounidense "The Early Show" de la CBS que realmente este título era más una referencia a una actividad sexual, que al verano concreto de 1969.