"OUT OF TIME" es el álbum que R.E.M. publicaba en 1991 y que incluía este "Losing My Religion".

Aunque la traducción literal sería "Perdiendo mi religión", realmente habría que traducirlo como "perdiendo la paciencia", ya que el título responde a una expresión sureña.

La canción habla de la deseperación ante un amor no correspondido.