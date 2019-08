Versiones Encontradas: Dancing Queen

En 1976 el grupo sueco ABBA lanzaba este tema que se convertiría en uno de sus temas bandera. Se incluía en el album ARRIVAL

Hoy, las canciones que crearon, escritas y producidas por Benny Andersson y Björn Ulvaeus, e interpretadas vocalmente con pasión y compromiso por Agnetha Fältskog y Anni-Frid "Frida" Lyngstad, se consideran una parte importante del canon internacional de la música. En el siglo XXI, ABBA es más popular que nunca.

En 1976, ABBA finalmente se estableció como uno de los grupos más populares del mundo. Las diversas recopilaciones de éxitos que conquistaron el mundo durante este período (tituladas Greatest Hits o The Best Of ABBA, dependiendo de donde viviste) se convirtieron en éxitos de taquilla globales. Los lanzamientos de clásicos, como 'Fernando' y 'Dancing Queen' encabezaron las listas de éxitos de todo el mundo, incluidos los EE. UU. (En 1977) - 'Dancing Queen' fue el único número uno en Estados Unidos de ABBA.

A finales de 1976 se lanzó el cuarto álbum de ABBA, Arrival . El álbum irrumpió en las listas y generó éxitos como "Dinero, Dinero, Dinero" y "Conociéndome, Conociéndote". Esto fue seguido por una gira de conciertos por Europa y Australia entre enero y marzo de 1977. La gira fue un éxito completo con capacidad en todas partes. Cuando la gira llegó a Australia, también se comenzó a trabajar en el largometraje ABBA - The Movie . El estreno de la película en diciembre de 1977 coincidió con el lanzamiento de ABBA - The Album . Los éxitos del álbum incluyen "The Name Of The Game" y "Take A Chance On Me".

https://abbasite.com/