STATUS QUO: In The Army Now

La banda británica SATATUS QUO popularizó mundialmente en 1986 este "In The Army Now", con el que además dieron nombre al álbum que lo contenía.

Pero realmente es obra original del duo neerlandés BOLLAND & BOLLAND, que en 1981 la publicaron sin la repercusión internacional de los británicos, pero si con éxito en Noruega.

IN THE ARMY NOW es el clásico sobre el que trabajamos en este episodio, repasando algunas de sus versiones.