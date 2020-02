ROD STEWART: Da Ya Think I'm Sexy

En este programa repasamos algunas de las muchas versiones que se han hecho sobre "DA YA THINK IM SEXY" de Rod Stewart.

Sir Rod Stewart ha vendido 250 millones de discos vendidos en todo el mundo durante una carrera que incluye nueve álbumes y 26 singles Top 10 en el Reino Unido.

La canción que nos ocupa se publicó en 1978 en el noveno álbum del cantante, "Blondes have more fun". Con este single llegó al nº1 en USA y en otros 6 países y fue Nº1 en la lista norteamericana Billboard durante cuatro semanas.

"Da Ya Think I'm Sexy?" fue coescrita por el propio Rod Stewart y por Carmine Appice.

Desde su publicación hasta hoy, el propio cantante británico ha ido renovando el sonido de la canción en varias ocasiones, junto a otros artistas. Pero además de él, otro muchos cantantes la han revisado. En este episodio escuchamos algunos ejemplos de lo que ha dado de si este clásico de la música.