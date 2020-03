El primer día de Vitoria sin colegios: “Hay que resignarse"

Vitoria luce este martes muy distinta a un día de entre semana habitual. Las calles están menos transitadas, abuelos empujan carritos, los patios de colegios están vacíos...La ciudad ha establecido un cordón sanitario en torno a todos los centros educativos, desde las guarderías hasta la universidad, y las actividades municipales, también han quedado suspendidas. El Gobierno vasco quiere evitar las aglomeraciones ante la amenaza del coronavirus y, por ello, además de dejar sin clase a 65.000 alumnos se evita que realicen cualquier extraescolar.

Las familias aún buscan soluciones para afrontar 15 días con los niños. Muchos de ellos no tienen un plan B, ni ayudas ni más propuesta genérica que el teletrabajo. La mayoría no quiere recurrir a sus mayores como nos cuenta Óscar - hoy en casa con sus dos hijos - dado que los niños “transmiten fácilmente la enfermedad”. Trabaja en el turno de tarde y podrá conciliar con su mujer, que trabaja de mañana, para quedarse con los pequeños. “Habrá que resignarse y confiar en que no se extienda más tiempo”, nos confiesa.