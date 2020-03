CUARENTENA: Resistiré, DÚO DINÁMICO

Con el tema "Resistiiré" del DÚO DINÁMICO, buscamos un poco de aliento en estos días en los que hay tanto en juego. Con el ánimo de acompañar a los que deben pasar semanas encerrados en sus casas y con el aplauso a todos aquellos que durante estos días tienen que dar la batalla en hospitales, supermercados, trabajadores del sector de la limpieza, medios de comunicación, transportistas, panaderos, etc etc

A todos ellos, mil gracias. Para vosotros el aplauso de todo un país y este pequeño espacio que no tiene otra intención, que la de entretener durante poco más de media hora.

Pedimos disculpas por los errores que pueda haber en el sonido de este espacio. Hemos tenido que improvisar soluciones con escasos medios técnicos.

Por último, solo deciros esto:

¡QUÉDATE EN CASA!