COPE Euskadi habla con La Oreja de Van Gogh

Los fans de La Oreja de Van Gogh nos han echado una mano en esta entrevista a Xabi San Martín, teclista del grupo. A través de nuestra cuenta de twuiter @Versiones Encon1 nos han hecho llegar sus preguntas para los donostiarras. De otra manera probablemente no habríamos logrado el clima tan distendido y entretenido como el que conseguimos en esta charla con Xabi, que casi sin darse cuenta, nos ha contado muchas cosas. Curiosidades, detalles del nuevo álbum, sus impresiones sobre el presente de la banda...

Con su single "Abrázame" La Oreja de Van Gogh pone a rodar su último disco que verá la luz previsiblemente en Agosto o Septiembre.

Con siete álbumes de estudio, cuatro recopilatorios y cinco en directo a sus espaldas, La ODVG suman ocho millones de ejemplares vendidos, lo que les convierte en el grupo nacional con mayor nivel de ventas del siglo XXI. Pero además han conseguido 50 discos de platino y oro, incontables números 1 y premios como el Grammy Latino, el MTV internacional, el MTV Latino, dos Ondas y dos Premios de la Música.



ABRÁZAME

Si has tenido que pensar si me lo dabas al llegar

Ese beso nació muerto

Si a un centímetro de mí no se arrodilla tu corazón

Entonces no lo quiero

Y cada vez me cuesta más guardar la luna al despertar

Porque es de noche aquí en mi pecho

Nuestra estrella se cayó y nos partió la casa en dos

Camino del infierno

Abrázame, abrázame

Que el sol se va y hay que volver

Abrázame, que tengo miedo

A no volver, a no volver



Fue tan bonito imaginar que era posible caminar

Descalzos por el tiempo

La rutina me enseñó entre tus dedos un mechón

De lo que fue querernos

Si tengo cielo al que mirar y estas dos alas para volar

¿Por qué sigo en el suelo?

Será que pesa el corazón después de tanto, tanto dolor

Será porque te quiero

Abrázame, abrázame

Que el sol se va y hay que volver

Abrázame, que tengo miedo

A no volver, a no volver

Abrázame, abrázame

Que el sol se va y hay que volver

Abrázame, que tengo miedo

A no volver, a no volver