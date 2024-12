El Obispo de Vitoria rechaza la codecisión en el uso de espacios religiosos: "No, en términos absolutos"

El Obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha rechazado de manera tajante la propuesta de las instituciones locales de compartir la gestión de los espacios religiosos. Esta decisión llega tras la reciente polémica suscitada por la negativa de la Diócesis a permitir el rodaje de la película "El Sacamantecas" en el altar mayor de la Catedral de Santa María.

En una entrevista concedida a COPE Euskadi, el prelado vitoriano ha dejado claro que la Iglesia mantendrá la última palabra en todo lo referente al uso de sus propiedades. "La decisión última es de la Iglesia, que es la propietaria. Con diálogo como hasta ahora sí, pero codecisión no", ha afirmado Elizalde.

La decisión última es de la Iglesia, que es la propietaria Juan Carlos Elizalde Obispo de Vitoria

La chispa que encendió la mecha

La negativa a permitir el rodaje cinematográfico en la Catedral Santa María ha sido el detonante de un conflicto entre la Iglesia y las instituciones locales. El diputado general de Álava, Ramiro González, y la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, habían expresado su malestar por la falta de consenso en la gestión de estos espacios, que consideran patrimonio cultural de la ciudad.

Rodaje de la película sobre el Sacamantecas en Vitoria

"No se puede subvencionar y luego mandar"

El obispo ha justificado su postura argumentando que la financiación pública que recibe la Iglesia no implica una pérdida de autonomía en la gestión de sus bienes. "Porque se subvencione con una miseria, 130.000 € para 400 parroquias, eso no da derecho a codecidir", ha señalado. Elizalde ha comparado esta situación con la de otras asociaciones subvencionadas por las instituciones, como las deportivas o culturales, en las que tampoco existe una co-gestión.

Sorpresa por las críticas y compromiso de diálogo

El prelado se ha mostrado sorprendido por las críticas de las instituciones, asegurando que no había percibido ninguna tensión previa en la relación entre ambas partes. “En ningún consejo de gobierno ni episcopal ha salido esta tensión. Si lo hubiéramos sabido, habríamos actuado y nos habríamos reunido. Lo desconocíamos”, ha asegurado al tiempo que se ha mostrado convencido de que la situación “se va a reconducir”. Y se ha mostrado dispuesto a mantener un diálogo abierto y fluido con las instituciones locales. "Solemos tener una relación cordial y en estos días nos han enfrentado estos temas, pero tenemos intereses comunes", ha reconocido Elizalde. De hecho, ambas partes se han comprometido a seguir colaborando “como hasta ahora, pero con más fluidez. En adelante tendremos una comunicación directa a través de nuestros teléfonos personales”.

Decepcionaríamos a mucha gente si se dejara filmar sin ningún criterio Juan Carlos Elizalde Obispo de Vitoria

Imagen exterior de la Catedral Santa María de Vitoria

La importancia de preservar lo sagrado

Una de las principales razones esgrimidas por el obispo para justificar su decisión es la necesidad de preservar el carácter sagrado de los lugares de culto. "Decepcionaríamos a mucha gente si se dejara filmar sin ningún criterio", ha afirmado Elizalde. El prelado ha insistido en que la Iglesia tiene la responsabilidad de proteger la identidad y la sacralidad de sus espacios. "La Diócesis está a favor de los rodajes siempre que se respete el lugar sagrado y no sea contrario al ADN de la Iglesia, no tenemos ninguna pega. Hoy hay que evangelizar también desde el arte y desde el patrimonio”.

Hoy hay que evangelizar también desde el arte y desde el patrimonio Juan Carlos Elizalde Obispo de Vitoria

Acerca de los supuestos filtros de los que ayer se quejaba la diputada de Cultura, el Obispo aclara que no los hay. “Son las condiciones que pone la Iglesia para no decepcionar a la comunidad cristiana dejando grabar cosas que podrían ir contra el pensamiento evangélico y la identidad cristiana. Me toca defender la identidad y la sacralidad de los lugares”.

En el caso del Umbra Light Festival, el Obispo ha explicado que el sitio elegido por la Diputación era la Iglesia de San Pedro “donde hay culto todos los días y eso es un inconveniente. Se les brindó hacerlo en las naves de la Catedral Nueva donde no hay culto entre semana y allí se va a hacer, sin ningún problema. No sé por qué tanta polvareda cuando estaba solucionado desde el principio. Nos han manejado y a los políticos en concreto”, reflexionaba.

subvención a la mitad

Elizalde, asimismo, ha reconocido que la Diócesis se ha enterado por los medios de comunicación del recorte a la mitad de la partida de Diputación para la rehabilitación de iglesias. “Habiendo una comisión mixta que funciona ha sido una sorpresa enterarnos por la prensa. Siempre la agradecemos aunque es mínima, una limosna parroquial. Son 130.000 € para 400 parroquias”.

los derechos de los creyentes

Por último, ha recordado que la mayoría de la ciudadanía alavesa “es creyente” y “como católicos tenemos unos derechos también”. La contribución económica de las instituciones “no es un favor de los políticos, que no manejan su dinero sino el de los ciudadanos”. “Así como se subvenciona una asociación deportiva o musical, también los católicos tenemos derecho a que se nos ayude en nuestro patrimonio, que tiene un uso público”.

“Muchos de nuestros políticos son católicos o hijos de católicos muy acomplejados que cualquier subvención que se haga a algo eclesial lo vinculan con Franco y con sus traumas y no es así”, ha concluido.