Conoce la ley que permite perdonar a una familia vasca una deuda de medio millón de euros

Cuántas familias viven ahogadas por enormes deudas a causa de circunstancias sobrevenidas. En esa tesitura se encontraba un matrimonio de Bilbao que tuvo que cerrar su negocio por culpa de la pandemia.

Esta pareja abrió un centro de estética, tirando de créditos, tan solo dos meses antes de la llegada del covid. Y sin posibilidad de clientes, lo que no paraban de llegar eran las deudas. Hace un año, en enero de 2023, asfixiada, esta pareja tuvo que echar la persiana del establecimiento.

Fueron subsanando los pagos pendientes como pudieron, pero no fue suficiente. Hace seis meses escucharon hablar de la Ley de Segunda Oportunidad. Una norma que ha permitido que el juzgado de lo Mercantil número 3 de Bilbao les haya exonerado una deuda de medio millón de euros.

COPE Euskadi ha hablado con una de las protagonistas de esta historia, la abogada Marta Bergadá, del despacho de Lleida Bergadá Asociados que llevó el caso.





Requisitos de una ley "salvavidas"





Están especializados en la Ley de Segunda Oportunidad desde hace años y por eso no es extraño que les lleguen casos de toda España. Cuando el matrimonio de Bilbao contactó con el despacho enseguida vieron que cumplía los requisitos y que la ley “podía ser un salvavidas para ellos”.

Pese a que la norma fue aprobada en 2015 es una gran desconocida y además “cambia cada seis meses”. Sin embargo, Marta ha explicado que los requisitos no son difíciles, “los cumplimos el 99% de los españoles”: no tener antecedentes penales por delitos contra el patrimonio en los 10 años previos a la solicitud, no tener derivaciones de Hacienda ni de la Seguridad Social, no haber acudido a esta ley 5 años antes, y no tener sanciones muy graves de Hacienda y de la Seguridad Social.

Lo ágil que vaya el proceso depende de cada juzgado, de sus recursos. “El de Bilbao va muy rápido (el juzgado número 3 de lo Mercantil de Bilbao) y es especialista. Madrid, sin embargo, tarda un año y medio”, ha explicado la abogada.





"Piel de gallina"

El matrimonio de Bilbao contactó con el despacho de Lleida en junio y 6 meses después recibió incrédulo la noticia de que su deuda de medio millón había desaparecido. “Llamé personalmente al señor y le dije felicidades ya no tienes deudas. Se hizo el silencio y luego de golpe y porrazo se puso a llorar como una criatura. Se me pone la piel de gallina al recordarlo, son gente que han sufrido mucho”, ha compartido Marta.

Pero, ¿qué pasa después? "Tras el auto de exoneración se cursa la baja de los archivos de morosos y las deudas se eliminan de los ficheros, se queda a cero", ha asegurado la letrada, quien ha añadido que el banco puede oponerse a la exoneración del pasivo satisfecho pero solo por unas "causas tasadas", que el cliente no cumpla los requisitos de la Ley de Segunda Oportunidad.

La abogada ha señalado en nuestros micrófonos que ahora llegan a su despacho “casos de la crisis de 2008 porque la gente intenta pagar como sea y se endeuda”. Y ha incidido en que ecurrir a créditos para pagar las deudas es un “error”.

Preguntada por la cantidad más elevada de deuda que ha logrado exonerar su despacho nos cuenta que fue de 1,4 millones de euros. Afectaba a una familia que avaló su negocio y por la crisis se quedó sin clientes y le dejaron de pagar los promotores.

