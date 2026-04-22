UPN, Bildu, PP y Vox se unen a Geroa Bai para intentar paralizar el cierre de aulas en Navarra

El Parlamento de Navarra ha aprobado este miércoles una moción impulsada por Geroa Bai que insta al Gobierno foral a paralizar el cierre de aulas de Educación Infantil. La iniciativa ha salido adelante con una mayoría formada por UPN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Vox, mientras que los socios del Ejecutivo, PSN y Contigo-Zurekin, han votado en contra, evidenciando una clara brecha en el Gobierno, por lo menos en educación.

La moción reclama al Departamento de Educación "no proceder al cierre de aulas de educación Infantil, ni en la red pública ni en la red concertada, durante el proceso de planificación del próximo curso escolar". Además, se pide "establecer una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos" para adaptar las decisiones a la "situación demográfica excepcional" y aprovechar la caída de la natalidad para mejorar la calidad del sistema.

Una brecha en el Gobierno

La parlamentaria de Geroa Bai, Miren Soto, ha defendido la necesidad de aprovechar la situación demográfica, marcada por un descenso de las matrículas pero con un repunte de la natalidad previsto y superávit en las cuentas públicas. "Hay que aprovechar esta reducción coyuntural del alumnado para mejorar la calidad del sistema educativo, reforzando la atención a la diversidad, reduciendo ratios siempre que sea posible y consolidando una planificación equilibrada", ha señalado Soto. A su juicio, los cierres suponen "un nuevo ataque a la oferta educativa en euskera".

Hay que aprovechar esta reducción coyuntural del alumnado para mejorar la calidad del sistema educativo" Miren Soto Parlamentaria de Geroa Bai

En la misma línea, el parlamentario de UPN, Pedro González, ha criticado que "en la pública se cierran aulas porque no hay demanda y en la concertada se van a cerrar aulas teniendo demanda", concentrando al alumnado desfavorecido en la red pública. Desde EH Bildu, Eneka Maiz ha afirmado que "no hay que cerrar unidades ni en la enseñanza pública ni en la enseñanza concertada", destacando el papel de las ikastolas para garantizar la calidad y la normalización del euskera.

Defensa de la escuela pública

Por su parte, el socialista Kevin Lucero ha calificado el debate como una "polémica vieja, tan vieja como la costumbre de pedirle siempre a la escuela pública que se adapte a la realidad, mientras a la concertada se la protege de esa misma realidad". Ha argumentado que la moción "pide perpetuar ese desequilibrio" al "mantener conciertos donde no hay demanda suficiente". Además de afirmar que "la bajada de ratios no mejora la calidad de la educación".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha sido aún más duro hacia sus propios socios de Gobierno (Gaeroa Bai), calificando la moción como "la mayor desconsideración que en este Parlamento se ha dado hacia la escuela pública". Ha acusado a los proponentes de usar "analogías tramposas" con el "único propósito de blindar políticamente los conciertos de la red privado-concertada, lo que es bochornoso".

El futuro: una ley foral

Aunque la moción aprobada no es vinculante, deja patente la soledad de PSN y Contigo-Zurekin en este asunto y abre la puerta a nuevos escenarios. Los sindicatos, que llevan años pidiendo una bajada de ratios, ven una oportunidad. Desde el sindicato STEILAS se plantea que, si el PSN no cede, "puede haber una mayoría alternativa en el parlamento" para impulsar una ley foral que regule las ratios escolares.