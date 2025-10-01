La Policía Foral de Navarra y la Policía Canaria comparten estrategias y avances para reforzar la seguridad ciudadana: "Aprendizaje mutuo"

La Policía Canaria y la Policía Foral de Navarra comparten estrategias y avances para reforzar la seguridad ciudadana

El Cuerpo General de la Policía Canaria y la Policía Foral de Navarra han celebrado en Gran Canaria una jornada de intercambio profesional con el objetivo de compartir experiencias, conocimientos y enfoques sobre los principales retos de la seguridad ciudadana.

Así lo ha informado el Gobierno regional, que agrega que la actividad incluyó la intervención de las distintas unidades de la Policía Canaria para detallar su labor diaria, sus avances en innovación y las líneas de trabajo prioritarias en materia de prevención, vigilancia e investigación.

En este sentido, participaron el Grupo de operaciones Aéreas (GOA); la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI); la Unidad de Seguridad Ciudadana; la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA); la Unidad de Oficina Policía Judicial, el Grupo de Desarrollo Tecnológico y la Unidad de Laboratorio.

Mientras, este encuentro permitió a la delegación navarra conocer de cerca el funcionamiento del cuerpo autonómico canario, tanto en su vertiente operativa, como tecnológica y científica.

Por parte de la Policía Foral de Navarra se desplazaron a la isla dos mandos con rango de inspectores quienes fueron recibidos por los responsables policiales de la Comisaría de Gran Canaria.

En el encuentro también estuvo presente el director general de Seguridad, David Del Pino, quien destacó el valor de este tipo de iniciativas para fortalecer la colaboración entre cuerpos autonómicos.IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE MUTUO

Tanto la policía navarra como la canaria subrayaron la importancia del aprendizaje mutuo y el trabajo conjunto como elementos clave para afrontar los desafíos actuales en materia de seguridad.

Asimismo, se abordó el papel de la innovación tecnológica, la investigación y la prevención como ejes centrales en la labor policial moderna.