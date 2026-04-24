Pamplona se vuelca con los libros en una feria que desborda pasión por la lectura: Navarra se sitúa entre las tres Comunidades con mayor índice de lectura

La Feria del Libro de Pamplona ha vuelto a demostrar el idilio de Navarra con la lectura. Durante todo el jueves, 23 de abril, la céntrica avenida de Carlos III se ha transformado en un hervidero de lectores que han abarrotado las casetas de las 19 librerías participantes. No en vano, la comunidad foral se sitúa entre las tres con mayor índice de lectura de España: el 68% de los navarros mayores de 14 años lee al menos una vez al trimestre y un 52% compró como mínimo un libro durante el año pasado.

Un día de celebración para los lectores

Desde primera hora, el ambiente en la feria ha sido de celebración, algo que confirman desde la asociación de librerías. Su presidente, Pablo Abarzuza, asegura que está siendo "un día muy bonito" que, además, "está repercutiendo en ventas". Para los libreros, la jornada va más allá de lo comercial.

Lo realmente bonito es la gente que no se acerca a las librerías, pasa por aquí, lo ves, se acerca, habla contigo" Pablo Abárzuza Presidente Asociación de Librerías

Abarzuza destaca que "lo realmente bonito es la gente que no se acerca a las librerías. Pasa por aquí, lo ves, se acerca, habla contigo. Eso es lo realmente emocionante, y lo que nos llena de alegría".

Buscadores de historias y lectores fieles

Al otro lado del mostrador, los protagonistas son los lectores. Algunos llegan con las ideas claras, como una joven que ha ido "a por uno de Elísabet Benavent, y otro de Carmele Jaio". Otros, en cambio, prefieren dejarse llevar. "Acabamos de llegar y vamos a mirar todavía un poco, a ver qué encontramos", comentaba una pareja aficionada a la novela "negra e histórica". Entre los más buscados también resuenan nombres como el de Fernando Aramburu.

Día del Libro 2026

En cuanto a hábitos, muchos reconocen leer menos de lo que les gustaría, aunque la pasión sigue intacta. El debate entre formatos está presente, pero el papel sigue siendo el rey para la mayoría: "Yo suelo papel", afirma una lectora, a lo que otra añade que, aunque usa el ebook en los viajes por comodidad, cuando lee de verdad, lee "en físico".

Libros, rosas y solidaridad

Como manda la tradición, a la compra de libros se suma la de una rosa. En la misma feria se pueden adquirir por un euro, y todo lo recaudado tiene un fin solidario: la compra de libros para los campamentos de refugiados saharauis. Una iniciativa que une cultura y solidaridad en una jornada redonda para las letras navarras.