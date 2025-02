El número uno del FIR es navarro

El pamplonés Pablo Gimeno ha obtenido la mayor nota en el examen de Farmacéutico interno residente el FIR. "No me lo esperaba sacar la mejor nota, pero sí que es verdad que he estudiado mucho", asegura Pablo. "Iba a una academia y estudiaba cinco horas por la mañana y cinco por la tarde", añade.

Pabro Gimeno

Aun así, Pablo no ha dejado de hacer su vida, todos los días encontraba tiempo para sus hobbys. "Todos los días iba al gimnasio a correr y tocaba el piano un rato", cuenta. "Creo que es importante hacer otras cosas además de estudiar, te ayuda a despejarte, ha dormir mejor y al día siguiente te concentras más", asegura.

Ahora tendrá que elegir especialidad y destino. "La especialidad la tengo clara, quiero hacer farmacia hospitalaria, pero dónde no lo sé, aunque no quiero irme lejos", ha asegurado Gimeno.