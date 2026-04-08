Cómo Navarra está revolucionando la medicina con inteligencia artificial y genómica: "Darle a la persona adecuada el tratamiento adecuado en el momento adecuado"

La industria biosanitaria y el sector de la salud se han consolidado como dos de los grandes motores industriales de Navarra. En este ecosistema, Navarrabiomed, el centro de investigación biomédica público del Hospital Universitario de Navarra, emerge como una pieza fundamental para el desarrollo de la investigación biomédica de excelencia. Su director, Javier Gómez-Arrue, explica que su misión es clara: facilitar que las ideas y el conocimiento de vanguardia circulen entre la universidad, el sistema sanitario y las asociaciones de pacientes.

Hacia una medicina personalizada

Navarrabiomed centra sus esfuerzos en la investigación traslacional, aquella que busca dar respuesta a una necesidad de salud real. Actualmente, el centro trabaja en seis líneas de investigación principales que abordan algunas de las mayores preocupaciones de la sociedad: cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, infecciosas e inflamatorias, medicina de precisión y el fomento de una vida activa y saludable.

Uno de los conceptos clave es la medicina de precisión. Gómez-Arrue la define como "darle a la persona adecuada el tratamiento adecuado en el momento adecuado". Este enfoque busca superar los tratamientos masivos para ofrecer soluciones personalizadas, teniendo en cuenta incluso la dimensión de género, ya que, como señala, "nos hemos dado cuenta que las enfermedades no se comportan igual en hombres y en mujeres".

Darle a la persona adecuada el tratamiento adecuado en el momento adecuado" Javier Gómez-Arrue Director de Navarrabiomad

Inteligencia Artificial para la salud

La Inteligencia Artificial (IA) es una herramienta fundamental en el día a día de Navarra Biomed. Se utiliza para recopilar información, buscar evidencias y analizar grandes volúmenes de datos. Además, el centro está inmerso en el desarrollo y validación de herramientas de IA aplicables al sistema sanitario. Entre los proyectos destacados se encuentra Presscan, que busca mejorar el análisis de imágenes radiológicas para la prevención del cáncer de mama, o e-speak, que facilita la comunicación a personas con problemas del habla.

Gómez Arrue subraya la importancia de validar la seguridad y la validez de estas herramientas antes de su aplicación clínica. "Todos sabemos que son herramientas que en ocasiones si las sometes al límite te empiezan a dar respuestas que quizás no son todo lo válidas que deberían y es algo que en salud no nos podemos permitir", advierte el director de Navarra Biomed.

Navarra, polo de innovación en Europa

Pese a no ser una comunidad con una gran población, Navarra está considerada por la propia Unión Europea como una región "innovadora fuerte". Según Gómez, esta característica facilita la colaboración y el trabajo conjunto. "Tenemos los mimbres como región para ser referentes en el sector en Europa", asegura. En este sentido, el Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) juega un papel crucial al fomentar la cooperación entre todos los actores.

Nos lo tenemos que creer y que sí podemos ser un referente" Javier Gómez-Arrue Director Navarrabiomed

El futuro del sector depende de la cantera de talento que emerge de las universidades navarras. Gómez destaca la existencia de numerosas startups que aplican la tecnología a la salud, como una a punto de nacer desde el propio centro que ha logrado reducir la necesidad de medicación en jóvenes con diabetes mediante el ejercicio físico y tecnologías digitales. "Tenemos cantera, y yo creo además que que desde el gobierno se está haciendo una labor de apoyo a esa cantera muy importante", concluye.