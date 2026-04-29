Expertos alertan de los graves peligros para la vista del eclipse solar del 12 de agosto: "Sus consecuencias son devastadoras para la visión"

El próximo eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será un evento histórico, al ser el primero visible en la península en más de 100 años. Sin embargo, los expertos advierten de los graves riesgos para la salud visual si no se toman las precauciones adecuadas. El doctor Alfredo García Layana, director de Oftalmología de la Clínica Universidad de Navarra, subraya que la observación directa del sol puede causar daños irreparables en la retina.

Canva Eclipse solar

El principal peligro es la maculopatía solar, "una quemadura en la parte que es la más importante para la nitidez de la visión", explica García Layana. Esta lesión, que afecta a la parte central de la retina, puede ser desde leve y transitoria hasta provocar secuelas permanentes. El daño es indoloro, ya que la retina no tiene terminaciones nerviosas, pero sus consecuencias son devastadoras para la visión.

Las consecuencias no se tratan, por eso es tan importante la prevención" Alfredo García Layana Director de Oftalmología de la Clínica Universidad de Navarra

El síntoma principal de esta lesión es la aparición de un escotoma, "como una mancha negra justo en el centro de la visión", que impide ver con claridad. García Layana es tajante sobre la falta de soluciones: "No se tratan, por eso es tan importante la prevención". Aunque se pueden administrar antiinflamatorios, "su eficacia no está demostrada y es más bien muy pequeña", por lo que la única estrategia válida es la protección.

Cómo observar el eclipse de forma segura

La única forma de mirar el eclipse de manera segura es utilizando gafas homologadas que cumplan la normativa ISO 12312-2 y cuenten con el marcado CE. El doctor García Layana insiste en que "no vale cualquier gafa, una gafa de sol, por muy oscura que sea, por muy buena que sea, no sirve para esto". Tampoco son válidos métodos caseros como radiografías o cristales ahumados, que no ofrecen ninguna garantía.

Es bastante peligroso, aunque parezca que no, hay que tener mucho cuidado" Alfredo García Layana Director de Oftalmología de la Clínica Universidad de Navarra

Beatriz Irigaray, de Óptica Navarra, refuerza esta advertencia, señalando que la radiación "es muy peligrosa, porque te puede provocar una retinopatía solar, o sea, que te quema las células del ojo". Irigaray destaca que incluso una exposición de "solo unos segundos" puede causar daños, como demuestran los casos registrados en el eclipse de 2017 en Estados Unidos. Por ello, recomienda adquirir las gafas en establecimientos especializados como ópticas o tiendas de astronomía para evitar fraudes, especialmente en compras por internet.

Además, es crucial revisar que las gafas no estén rayadas o deterioradas antes de usarlas. Para quienes utilicen instrumentos ópticos como telescopios, prismáticos o cámaras, es imprescindible colocar un filtro especial en el objetivo, nunca en el ocular, para evitar un "efecto lupa" que podría dañar el dispositivo y los ojos. El tiempo de observación debe ser "el mínimo posible", incluso con la protección adecuada.

Un evento histórico con preparativos especiales

La falta de un eclipse total en la península durante más de un siglo ha provocado, según García Layana, que no exista "suficiente concienciación sobre estos riesgos". Para preparar a la población, se ha organizado el llamado "eclipse espejo", un ensayo que tiene lugar el 29 de abril, 52 días antes del solsticio de verano, la misma distancia temporal que separa el solsticio del 12 de agosto. Este evento ha permitido a los observadores comprobar si la ubicación elegida para agosto estará libre de obstáculos como edificios o árboles.

Javier Armentia, coordinador de actividades en Lerín, uno de los 19 municipios navarros que preparan eventos especiales, explica que este ensayo ha sido clave para "aprender a observar el sol de forma segura". Lerín, un pueblo con certificación Starlight por la calidad de su cielo, organizará jornadas de astroturismo y cultura científica del 10 al 12 de agosto para disfrutar del fenómeno con todas las garantías.