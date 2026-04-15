Un experto montañero desvela una ruta sencilla para poder ver desde la cima algo inolvidable: "Desde ahí ves el mar y el Pirineo nevado"

Con la llegada del buen tiempo, las salidas a la montaña se multiplican, y Navarra ofrece un escenario privilegiado para ello. El montañero navarro Simón Garitano ha repasado algunas de las mejores rutas de la región, destacando la "gran diversidad de montañas" como una de las grandes suertes de la Comunidad Foral. "Tenemos montañas de todos los tipos, de todos los niveles, dificultad, longitudes, desnivel, y la verdad que es una maravilla", ha afirmado.

Los mejores picos montañosos de Navarra se encuentran en un paisaje diverso que incluye los Pirineos y varios picos prominentes. Esta región del norte de España presenta una mezcla de belleza natural, importancia histórica y formaciones geológicas únicas. El terreno ofrece una variedad de experiencias, desde ascensos desafiantes hasta caminatas accesibles, mostrando el esplendor natural de la región.

Rutas de iniciación para toda la familia

Para aquellos que quieran iniciarse en el montañismo, Garitano recomienda varias opciones sencillas. Una de las más populares actualmente es la subida al castillo de Irulegui, cerca de Pamplona, cuyo atractivo ha aumentado con el hallazgo de la famosa mano. "Para ir con críos y pequeños, pues, está muy bien, porque al final es un castillo medieval y siempre es una forma de motivación", explica.

Otras zonas ideales para empezar son la sierra de Aralar o el entorno de Urbasa, que ofrecen "muchas excursiones fáciles" y un cómodo acceso en coche, permitiendo disfrutar de la naturaleza a personas que "no han ido mucho al monte".

Simón Garitano, montañero navarro

Ascensiones para montañeros experimentados

Para los alpinistas con más experiencia, las opciones también son numerosas. Garitano destaca Peña Izaga, un monte con 600 metros de desnivel que le gusta especialmente por sus vistas. "Hace unas semanas se veía todo el Pirineo nevado", comenta. También señala San Donato-Beriáin, una ascensión que ya requiere "cierta exigencia" con sus 1.000 metros de desnivel desde Uharte-Arakil.

Desde ahí ves el mar y a la vez ves el Pirineo Nevado" Simón Garitano

Otros picos como el Adi o el Saioa se encuentran entre sus favoritos por la recompensa que ofrecen en la cima. Sobre estos, Garitano asegura que la panorámica es una "vista maravillosa". "Es impresionante, porque desde ahí ves el mar, o sea, ves todas las landas francesas, toda la costa francesa, y a la vez ves el Pirineo nevado", describe sobre el Saioa.

Planificación y seguridad: la clave del éxito

Independientemente del nivel, la preparación es fundamental. Para Garitano, mirar el tiempo es "lo más importante", junto con una buena planificación de la ruta, especialmente en terrenos desconocidos. Advierte sobre el uso de aplicaciones como Wikiloc, que aunque son muy prácticas, requieren cautela.

Wikiloc es una herramienta maravillosa, pero hay que revisar la ruta" Simón Garitano

"Wikiloc es una herramienta maravillosa, pero hay que revisar la ruta", aconseja, ya que un track puede contener errores o no ser adecuado para la estación del año. Por ello, insiste en llevar siempre en la mochila elementos básicos como agua, alimento, un pequeño botiquín y una linterna en invierno, ya que "puede haber imprevistos".

La pasión de Garitano por la montaña nació en la infancia, gracias a las salidas con sus padres y su participación en un grupo scout. Para él, es una oportunidad de compartir momentos con amigos y disfrutar de la recompensa final, que a menudo incluye una tradición especial: "Acabar en un buen restaurante de pueblo a comer".