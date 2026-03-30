Una experta de la Universidad de Navarra desvela las claves de la estrategia nutricional para deportistas que tiene la mayor evidencia científica: "El organismo se acostumbra a utilizar solo y exclusivamente hidratos de carbono como fuente de energía"

La nutrición es uno de los pilares fundamentales del rendimiento deportivo, junto al entrenamiento y el descanso. Según explica Marisol García Unciti, profesora de la Universidad de Navarra y experta en nutrición deportiva, una buena alimentación puede constituir "entre un 30 y un 40 por ciento de ese rendimiento deportivo".

Para Marisol, Especialista en Nutrición Deportiva Clínica y Deportiva, que es Directora del Diploma en Nutrición Deportiva en el Grado de Nutrición Humana y Dietética, y que además pertenece al Instituto de Nutrición y Salud y al Centro de Investigación en Nutrición de la Universidad de Navarra.La clave no es comer por comer, sino aportar la energía y nutrientes suficientes para mejorar el rendimiento, asegurar una buena recuperación muscular y permitir la adaptación al entrenamiento. Para ello, es fundamental la disponibilidad energética, que es la energía que le queda al cuerpo para sus funciones vitales una vez descontado el gasto del ejercicio.

Dietas altas en carbohidratos: la gasolina del músculo

Los hidratos de carbono son la gasolina, el fuel, el combustible para nuestros músculos" Marisol García Unciti Universidad de Navarra

Canva Hidratos de Carbono

La estrategia nutricional con mayor evidencia científica para mejorar el rendimiento son las dietas altas en hidratos de carbono. García Unciti explica que "los hidratos de carbono son la gasolina, el fuel, el combustible para nuestros músculos". Este tipo de dietas, que pueden suponer entre el 50% y el 70% de las calorías totales, tienen como objetivo recargar las reservas de glucógeno en el músculo y el hígado. Son especialmente efectivas en deportes de larga duración o de intensidades moderadas y altas, así como en los que se requiere fuerza, potencia y velocidad.

Sin embargo, la experta advierte que no es bueno mantenerlas durante toda la temporada, ya que el organismo "se acostumbra a utilizar solo y exclusivamente hidratos de carbono como fuente de energía". Estas dietas se recomiendan sobre todo durante la temporada de competición, en momentos de entrenamientos fuertes. En fases como la pretemporada, pueden ser más aconsejables otras estrategias para "afinar", es decir, controlar el peso y reducir la grasa corporal.

Otras estrategias: ayuno, dieta keto y 'plant-based'

Para los periodos de pretemporada, las dietas bajas en hidratos de carbono (10-20% de las calorías) son una buena opción. Su fundamento es "engañar un poco al cuerpo" para obligarle a utilizar las grasas como combustible, lo que se conoce como flexibilidad metabólica. Esto es útil en deportes de ultrarresistencia. No obstante, García Unciti señala que disminuyen el rendimiento si se busca intensidad. Una variante más extrema es la dieta cetogénica (5-10% de carbohidratos), que compromete aún más el rendimiento deportivo.

El ayuno intermitente, especialmente el modelo 16/8, se ha popularizado por sus beneficios para la salud. En el deporte, "contribuye a controlar el peso y favorece la disminución de la grasa corporal", pero puede comprometer el rendimiento en entrenamientos a última hora de la tarde. Por su parte, las dietas basadas en plantas son viables siempre que estén bien estructuradas para no comprometer la recuperación muscular y se suplementen nutrientes clave como la vitamina B12, el hierro o el zinc si es necesario.

Nutrición personalizada y el riesgo de la desinformación

Dejémonos aconsejar y orientar por profesionales que saben de ello" Marisol García Unciti Universidad de Navarra

La tendencia actual es la nutrición deportiva personalizada, ya que "existe evidencia confirmada de que cada organismo reacciona de una manera diferente a diferentes estrategias nutricionales", afirma García Unciti. Por ello, la especialista hace un llamamiento a la prudencia frente a la desinformación en redes sociales y medios de comunicación, donde "todo el mundo habla de alimentación" a menudo sin base científica.

El consejo de la experta es contundente: "dejémonos aconsejar y orientar y planificar este tipo de estrategias por profesionales que saben de ello". Insiste en la importancia de acudir a dietistas-nutricionistas cualificados, ya que una recomendación sin evidencia científica no solo puede ser ineficaz, sino también contraproducente y perjudicial para la salud y el rendimiento del deportista.