Encuentra una farmacia de guardia en Navarra: consulta aquí las abiertas 24 horas en las diferentes localidades de la Comunidad Foral

Las farmacias 24 horas y de guardia desempeñan un papel esencial en el sistema sanitario de Navarra, garantizando el acceso a medicamentos y atención farmacéutica fuera del horario comercial. Este servicio es clave durante la noche, los fines de semana y los días festivos, cuando la mayoría de los establecimientos permanecen cerrados.

Teléfono farmacias 948 226 000para acudir fuera del horario habitual

En la Comunidad Foral, el sistema de guardias está organizado por zonas farmacéuticas para asegurar que siempre haya al menos una farmacia disponible en cada área. Este modelo permite dar cobertura tanto en entornos urbanos como rurales, adaptándose a las necesidades de la población.

Farmacias de guardia en Pamplona, Estella y Tudela

En Pamplona y su comarca, además de las farmacias 24 horas, existen otras que rotan en el servicio de guardia, como la farmacia J.J. Lozano Bernal en Mutilva. En localidades como Estella-Lizarra, es habitual que farmacias como M. Roncal Garraza u O. Andueza Díaz realicen las guardias.

En el caso de Tudela, el servicio de guardia suele ser cubierto por establecimientos como la farmacia de L. A. Morte Casado, frente a Mercadona, o la de R. Margallo Lana, en la calle Amigos del País. En las zonas rurales las guardias de las farmacias se hacen generalmente cada semana en una misma farmacia.

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En Pamplona están las farmacias 24 horas y también algunas que rotan como esta:

están las farmacias 24 horas y también algunas que rotan como esta: J.J. Lozano Bernal. Localidad: Mutilva / Mutiloa. Horario: De 21 a 10 h. Dirección: Pl Valle de Aranguren, 15bajoC

En Estella es habitual que estén de guardia alguna de estas:

M. Roncal Garraza Localidad: Estella-Lizarra. Horario: De 9 a 21 h y De 21 a 9 h. Teléfono: 948 552051. Dirección: Avda Yerri, 9

O. Andueza Díaz. Localidad: Estella-Lizarra. Horario: De 9 a 21 h y De 21 a 9 h. Teléfono: 948 546284. Dirección: C/ Espoz y Mina, 1. Barrio de San Miguel

En Tudela generalmente están de guardia algunas de estas:

L. A. Morte Casado. Localidad: Tudela. Horario: De 9 a 21 h y De 21 a 9 h. Teléfono: 948415298. Dirección: Pº Capuchinas, 33(Mercadona). Frente a Mercadona.

R. Margallo Lana. Localidad: Tudela. Horario: De 21 a 9 h. Teléfono: 948 411649. Dirección: C/ Amigos del País, 2. Esq. Díaz Bravo, 27

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Horario habitual: De 9:00 a 22:00 horas.Fuera de horario: Para urgencias fuera de esa franja (entre las 22:00 y las 9:00 horas), existe un servicio disponible.Teléfono de contacto: El número mencionado para consultar o acudir fuera del horario habitual es el 948 226 000.

Cómo funciona el servicio de guardia

El servicio de guardia abarca las 24 horas del día, habitualmente desde las 9:00 de una jornada hasta las 9:00 de la siguiente, con horarios diurnos y nocturnos. Según la normativa autonómica del Gobierno de Navarra, los domingos y festivos solo permanecen abiertas las farmacias de guardia y las que tienen horario continuo.

Este sistema adquiere todavía más relevancia en las zonas rurales, donde el número de farmacias es menor. La legislación permite horarios reducidos en localidades pequeñas siempre que se garantice la atención mediante farmacias de guardia a una distancia razonable.

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Las farmacias 24 horas de Pamplona

Además del sistema rotatorio, Navarra cuenta con farmacias que operan de forma permanente las 24 horas, reforzando la red asistencial. En Pamplona se pueden encontrar la Farmacia Yanguas 24h (Calle Yanguas y Miranda, 17), la Farmacia Mendebaldea 24h (Calle Irunlarrea, 19), la Farmacia Nuevo Artica 24h (Calle Madres de la Plaza de Mayo, 32) y la Farmacia Ripagaina 24 horas (Avenida Erripagaña, 24).

Farmacia Yanguas 24h. Calle Yanguas y Miranda, 17. 31003 Pamplona - Navarra

Farmacia Mendebaldea 24h. Calle Irunlarrea, 19. 31008 Pamplona - Navarra

Farmacia Nuevo Artica 24h. Calle Madres de la Plaza de Mayo, 32. 31013 Pamplona – Navarra

Farmacia Ripagaina 24 horas. Av. Erripagaña, 24 · Compra en tienda.·Recogida sin entrar

Para localizar una farmacia abierta, los ciudadanos pueden consultar los listados oficiales en la web del Gobierno de Navarra, usar aplicaciones móviles o ver los carteles informativos en los propios locales. De esta forma, se asegura un servicio farmacéutico continuo y accesible en todo el territorio.