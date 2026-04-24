Educación da marcha atrás y no cerrará aulas en la red pública de Navarra pero se mantienen los 14 cierres en la concertada

Educación anuncia que no reducirá ningún aula de Infantil de la red pública y mantiene el cierre de 14 en la concertada

El Departamento de Educación ha rectificado y finalmente no cerrará aulas en la red pública de Navarra. Tras el proceso de reagrupación, aunque algunos colegios perderán líneas, otros las ganarán, por lo que el cómputo total será de cero. Sin embargo, la postura del consejero se mantiene inamovible respecto a la red concertada, donde sí se producirán cierres. La resolución del 15 de abril con los conciertos que se renovarán y los que no, es “inamovible”, ha subrayado, porque ese proceso está cerrado, plazo que fija la normativa.

inamovible la decisión de la concertada

Sobre la petición de las familias de la concertada de considerar la segunda opción de elección antes de cerrar las líneas y el concierto, el Departamento de Educación ha defendido el proceso de adjudicación de plazas, asegurando que las decisiones se han tomado en base a la normativa de conciertos.

Además, el consejero de Educación ha respondido a estas críticas destacando que “el 98,9% del alumnado navarro ha obtenido su plaza en primera opción”, calificando este dato como “excelente”. En relación con los centros vinculados a la Federación Navarra de Ikastolas, ha precisado que solo seis alumnos no han conseguido acceder al centro elegido como primera opción.

Asimismo, el responsable educativo ha subrayado que actualmente existen 135 plazas vacantes en la ciudad de Pamplona, que podrán ser ocupadas en el mes de junio durante el proceso de mejora de matrícula.

Como se explica que no pierda líneas la red pública

No es que no se pierdan líneas en nungún centro público sino que al cierre del proceso de planificación el propio consejero ha explicado que, si bien "habrá reducciones en algunos centros", el hecho de que "en otros centros habrá más unidades" permite afirmar que "el balance neto será que no hay reducción de unidades en la escuela pública".

La oposición busca revertir los cierres

La situación de la escuela concertada se mantiene en el centro del debate político. UPN ha presentado una proposición de ley para establecer una moratoria de un año que evite los cierres, una medida que el consejero considera que no es legal. El parlamentario de UPN, Pedro González, ha defendido la iniciativa para "hacer legal lo que él dice que es ilegal".

Desde Geroa Bai, el portavoz Pablo Azcona ha calificado como "un paso en positivo" la rectificación del Gobierno. Azcona ha recordado que el lunes se hablaba de cerrar 19 centros públicos y "hoy ha dicho que no va a cerrar ninguno".

Ayer era imposible, hoy parece que en parte es posible" Pablo Azcona Geroa Bai

Azcona confía en que la negociación pueda revertir la situación también en la concertada. "Ayer era imposible, hoy parece que en parte es posible, pues que siga revisando esos datos y haga posible la reversión de esa decisión", ha declarado. El portavoz ha destacado que la cifra de cierres ha pasado de 33 a 14 líneas, afectando ahora únicamente a la red concertada.

El dirigente de Geroa Bai también ha subrayado que Navarra atraviesa un contexto de cambios demográficos y que la estabilidad presupuestaria permitiría adoptar medidas como la reducción de ratios, en lugar de decisiones que, a su juicio, “van a perjudicar al sistema educativo en los próximos años”. Además, ha cuestionado que la falta de demanda justifique los cierres, apuntando que el “clamor social” existente evidencia lo contrario.

Por su parte, EH Bildu ha coincidido en criticar al Departamento de Educación, al que acusa de actuar con “improvisación”. La coalición ha defendido el mantenimiento de las unidades educativas en la red pública y ha reiterado su rechazo al cierre de aulas en las ikastolas.