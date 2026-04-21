Detienen al hombre que dejó una maleta sospechosa en el Palacio de Justicia de Pamplona

Detenido el varón que dejó una maleta sospechosa en las inmediaciones del Palacio de Justicia el 1 de abril

Un varón de 43 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de desórdenes públicos tras abandonar una maleta sospechosa en uno de los muros perimetrales del Palacio de Justicia de Navarra el pasado 1 de abril. La actuación policial, según fuentes de la Policía Foral, "provocó un fuerte despliegue policial".

Fuerte despliegue policial

Los hechos se desencadenaron cuando los agentes de la Policía Foral que custodian el edificio comunicaron al Centro de Mando y Coordinación la presencia del objeto. Tras revisar las cámaras de seguridad, se activó un amplio dispositivo que incluyó a los Grupos Operativos de Intervención (GOI), patrullas de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal.

Los operativos acordonaron la zona, situada en la Calle Monasterio de Irache de Pamplona, y movilizaron al equipo de Guías Caninos para la requisa. Finalmente, el equipo TEDAX-NRBQ de la Policía Nacional realizó una explosión controlada de la maleta, lo que provocó el corte de la calle durante hora y media.

La investigación para dar con el autor

El Área de Investigación Criminal de Policía Foral se hizo cargo de la instrucción. El análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad fue clave para reconstruir el recorrido del autor momentos antes de abandonar la maleta.

Gracias a este estudio, los investigadores concluyeron que se trataba de un individuo conocido por actuaciones anteriores. Agentes de la División de Prevención y Atención Ciudadana procedieron a su identificación y detención.

No ser consciente de la movilización que causaron los mismos"

En el momento del arresto, el detenido reconoció los hechos y afirmó, según fuentes policiales, "no ser consciente de la movilización que causaron los mismos". Se le imputa un delito de desórdenes públicos.