Cierran una guardería ilegal de perros en Navarra que operaba en un chalé: "Un perro muerto y un cuidador herido"

La intervención se inició tras un aviso ciudadano atendido por el SEPRONA de la Guardia Civil y culminó con su clausura

El Ayuntamiento de una localidad navarra ha clausurado una residencia de animales de compañía instalada en una vivienda unifamiliar que operaba sin licencia de actividad ni inscripción en el registro de núcleos zoológicos de Navarra. La decisión se ha adoptado después de que el SEPRONA de la Guardia Civil comprobara, tras un aviso ciudadano, la existencia de graves deficiencias. El servicio se publicitaba en internet y redes sociales a pesar de las irregularidades.

Una inspección con hallazgos graves

Una patrulla del SEPRONA ha intervenido en el inmueble, donde se han localizado varios perros. Durante la inspección, los agentes han constatado la muerte de un animal tras ser agredido por otro y han registrado la lesión de un cuidador por mordedura. Como consecuencia, dos de los animales han sido trasladados al Centro de Atención de Animales del Ayuntamiento de Pamplona.

Incumplimiento de la normativa

Tras la actuación, el SEPRONA ha elaborado un informe-denuncia que ha permitido al consistorio dictar la clausura de la actividad y sancionar económicamente a la persona responsable. Las inspecciones han revelado la falta de documentación básica, de servicio veterinario responsable y de personal acreditado. Además, se ha constatado la incompatibilidad urbanística de ubicar una guardería de este tipo en una vivienda de zona residencial.

La normativa de protección animal, de incidencia ambiental y la ordenanza municipal de la localidad exigen licencia, registro como núcleo zoológico, protocolos de bienestar y controles veterinarios, requisitos que no se cumplían en este caso. En la actuación, según ha informado la Guardia Civil, han participado el Ayuntamiento de Pamplona, el Ayuntamiento de la localidad en la que se ubicaba el centro irregular y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). El Ayuntamiento ha resuelto la clausura de la residencia, "constató la muerte de un animal tras ser agredido por otro", y ha sancionado económicamente a la persona responsable.