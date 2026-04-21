El chef Antonio Teruel desvela su receta infalible para los huevos escalfados perfectos: "Ánimo a probarla, porque me parece que es una gran salsa"

El chef Antonio Teruel ha explicado en COPE Navarra los secretos para preparar uno de sus platos favoritos: huevos escalfados con salsa Mornay. Una receta que el propio cocinero califica como "sencilla y buenísima" y que promete un resultado espectacular para cualquier aficionado a la cocina.

La clave: una salsa Mornay ligera

El primer paso es elaborar una bechamel ligera. Para ello, Teruel recomienda usar 80 gramos de harina y 80 de mantequilla por cada litro de leche. A esta base se le añade una mezcla de queso emmental y parmesano al 50% y se le da un toque final con yemas de huevo para completar la salsa Mornay.

Ánimo a probarla, porque me parece que es una gran salsa" Antonio Teruel Chef

El propio chef anima a los oyentes a prepararla, ya que la considera una elaboración excelente. "Ánimo a probarla, porque a mí me parece que es una una gran salsa esta", ha comentado.

Dos técnicas para el huevo perfecto

Una vez lista la salsa, Antonio Teruel presenta dos opciones para cocinar los huevos. La primera y más directa consiste en cascar los huevos directamente dentro de la salsa y taparlos para que se cuajen más rápido con el calor.

Este es 1 de mis favoritos" Antonio Teruel Chef

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La segunda técnica, más elaborada, utiliza film transparente. Se corta una tira, se pinta con aceite por dentro y se coloca en un recipiente hondo como una taza. Dentro se casca el huevo, se añade sal, un chorrito de vinagre y hierbas aromáticas al gusto.

A continuación, se juntan las cuatro puntas del film, se torsionan para eliminar el aire y se atan con un nudo o una cuerda. Estos saquitos se cuecen en agua y, una vez listos, se colocan en el plato y se cubren con la salsa. El chef destaca que este plato es "uno de mis favoritos".

El tiempo de cocción es crucial y depende del gusto de cada uno. Para una yema muy líquida, bastarán 3 minutos, ya que la clara cuaja en ese tiempo. Si se prefiere más hecha, se puede dejar hasta 4 o 5 minutos, pero Teruel advierte: "no nos pasemos, porque si no al final lo vamos a tener un huevo cocido completo, y ya no se puede untar".

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de varios cartones de huevos

Términos de cocina para expertos

Además de la receta, Teruel ha aclarado varios términos culinarios. Risolar, por ejemplo, es el proceso de sofreír una pieza de carne, como un redondo de ternera, a fuego fuerte con aceite para sellarla antes de meterla al horno con verduras.

Hacer un volcán con la harina es otro término común. Consiste en amontonar la harina, crear un agujero en el centro y añadir en él los ingredientes líquidos, la sal y otros condimentos para facilitar el amasado.

Finalmente, ha explicado qué son las mantequillas compuestas, poco habituales en las casas. Se trata de mantequillas con sabores que se pueden preparar en frío, mezclando la mantequilla a temperatura ambiente con ingredientes como ajo, perejil o pimentón, o en caliente, fundiéndola suavemente para infusionar los aromas.