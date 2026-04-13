El Camino de Santiago revive en Navarra: arranca el dispositivo especial tras un año de 42.000 peregrinos

La Policía Foral ha puesto en marcha su dispositivo operativo específico para reforzar la protección y seguridad en el Camino de Santiago a su paso por Navarra. Este operativo, que estará activo desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre, coincide con el incremento en el número de peregrinos, que el año pasado superó las 42.000 personas en la región.

Un despliegue para la seguridad del peregrino

El jefe del área de inspección general de la Policía Foral, Martín Senosiáin, ha explicado que se trata de un "despliegue estacional" que busca intensificar la protección del camino. El dispositivo incluye patrullas de seguridad ciudadana y una "revisión constante de los distintos trazados" para detectar anomalías que puedan suponer un peligro potencial, como deterioro en la señalización, desperfectos en el camino o la presencia de árboles caídos tras tormentas.

La vigilancia se extiende más allá del sendero físico, abarcando zonas de descanso, albergues y localidades. Senosiáin ha destacado la importancia de la interacción con los responsables de los albergues para "detectar qué problemas puede haber". En caso de cualquier emergencia, la recomendación es clara: "marcar el 112, que es el número de emergencias europeo".

El peregrino, cada vez más preparado

Según Senosiáin, en general, "los peregrinos sí que suelen ir bien preparados" gracias a la facilidad para informarse a través de webs temáticas y asociaciones. No obstante, ha admitido que aún se encuentran "situaciones curiosas", especialmente con "personas que vienen de países lejanos" con un equipamiento inadecuado o sin conocimiento de normas básicas de circulación en los tramos de carretera.

Desde Ultreia, el centro de interpretación del Camino de Santiago en Pamplona, su recepcionista, Aisha Barberena, confirma el buen inicio de la temporada. "Se ha notado bastante cambio, sobre todo, también porque se ha notado una mejora en el tiempo, y eso también atrae más gente", ha señalado. Durante la Semana Santa se ha observado "mucho nacional", pero también un número considerable de visitantes internacionales, principalmente jubilados que disponen de más tiempo para completar la ruta.

He visto a muchas personas que lo están haciendo solas, pero también bastantes personas con un amigo o una amiga" Aisha Barberena Centro de Interpretación del Camino de Santiago de Pamplona

El perfil del caminante es variado. Aisha ha observado que en este inicio de temporada ha visto "a muchas personas que lo están haciendo solas, pero también bastantes personas con un amigo o una amiga", predominando los grupos pequeños. Entre los extranjeros, destacan los europeos del norte, estadounidenses, australianos y neozelandeses.

Junio y septiembre, los meses de mayor afluencia

A pesar de que la afluencia de peregrinos es constante durante todo el año, los picos de mayor afluencia no se producen en pleno verano. Martín Senosiáin ha aclarado que "los meses de junio y septiembre suelen ser los picos de mayor afluencia" para evitar el calor extremo. Aun así, durante el periodo estival el flujo es constante, con "unos 1000 peregrinos atravesando semanalmente el Camino de Santiago a lo largo de la geografía navarra".

Unos 1000 peregrinos atravesando semanalmente el Camino de Santiago a lo largo de la geografía navarra" Aisha Barberena Centro de Interpretación del Camino de Santiago de Pamplona

Aisha coincide en este análisis y sitúa el punto más alto en septiembre, ya que "los calores, es verdad que frenan a mucha gente, y al final los puntos que más llaman a la gente son primavera y otoño". El inicio de la temporada alta supone también la reapertura de muchos albergues y la reanudación de servicios como el autobús a San Juan Pie de Puerto desde Pamplona.