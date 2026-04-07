El buen tiempo dispara el turismo en Pamplona esta Semana Santa: "Les encantan y es una manera de conocer Pamplona de una manera interactiva y muy divertida"

Pamplona ha vivido una Semana Santa con una notable afluencia de turistas. Las oficinas de turismo de la ciudad, a pesar de las obras en su sede principal, han registrado un flujo constante de visitantes, principalmente de origen nacional, que han llenado las calles de la capital navarra desde el inicio de la semana.

El plan familiar triunfa en la capital

El perfil del visitante ha sido mayoritariamente familiar. Muchas familias y parejas han elegido Pamplona para pasar unos días, aprovechando las vacaciones escolares. Una de las actividades con más éxito ha sido el juego de pistas 'Marco Topo', del que se han distribuido muchísimas unidades. Según informan desde turismo, a los niños "les encantan y es una manera de conocer Pamplona de una manera interactiva y muy divertida".

Les encantan y es una manera de conocer Pamplona de una manera interactiva y muy divertida" Mikel Empleado Oficina de Turismo de Pamplona

Los turistas que llegan a la ciudad buscan planes para pasar uno o dos días en Pamplona y, posteriormente, realizar excursiones a lugares cercanos. La demanda se centra en destinos que se encuentran a una distancia de entre media hora y una hora de la capital.

Rutas por la Navarra monumental y natural

Desde las oficinas de turismo se ofrecen rutas por toda la geografía navarra. Entre las recomendaciones más populares se encuentran la Zona Media, con localidades como Olite, Tafalla, Ujué o Estella, y escapadas al norte, como el Valle de Baztán, la zona de Lekunberri o el Pirineo.

El buen tiempo ha sido un factor clave para el éxito de la campaña, a diferencia del año pasado. Aunque no se disponen de datos exactos, la percepción es muy positiva. "Hemos notado más gente", afirman desde turismo, y añaden que la "sensación de que ha venido mucha gente" es clara. A este flujo de visitantes se suma también la llegada de los primeros peregrinos del Camino de Santiago de la temporada.