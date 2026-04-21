Bizum revoluciona el pago en España y se lanza a la conquista de las tiendas físicas: "Inmediato, fácil y seguro"

Bizum, la plataforma de pago móvil más utilizada en España, se prepara para una de sus mayores transformaciones. A partir del próximo mes de mayo, la aplicación ampliará sus servicios para permitir el pago presencial en comercios físicos y grandes superficies, un paso que consolida su crecimiento exponencial desde su lanzamiento en 2016.

Roberto Unzué, del departamento de marketing de Caja Rural de Navarra, explica que la llegada de Bizum ha cambiado por completo el modo de intercambiar dinero. Según Unzué, ha simplificado situaciones cotidianas como "tomar un aperitivo con amigos", donde antes era necesario "hacer cuentas, rebuscar monedas, buscar cambio". Ahora, afirma, "con solo saber el número de móvil de la persona que tengo a mi lado [...] hacemos las cuentas y todos en paz".

El experto considera que este cambio ha beneficiado a todos los públicos: "No solo para los jóvenes, sino para los nuevos jóvenes y para los nuevos nuevos jóvenes, que son las personas mayores de 60 años".

No solo para los jóvenes, sino para los nuevos jóvenes y para los nuevos nuevos jóvenes, que son las personas mayores de 60 años" Roberto Unzué Caja Rural de Navarra

Las claves de un éxito imparable

Varios factores explican el auge de Bizum. Unzué destaca el cada vez menor uso del efectivo, la alta penetración de los smartphones y la revolución digital. A esto se suma la digitalización de las entidades financieras, que promovieron la plataforma, y el seguimiento de las iniciativas de pago inmediato en Europa, donde España ha sido "pionera".

Bizum en cifras

Los datos confirman su dominio. Bizum cuenta ya con casi 31 millones de usuarios en España, lo que supone un 60% de la población. La cifra se dispara hasta el 95% en el segmento de jóvenes entre 18 y 35 años. La plataforma registra más de 3 millones de operaciones diarias y un volumen anual de 67.000 millones de euros. Además, está presente en 111.000 comercios electrónicos y 14.000 ONGs que facilitan las donaciones.

Educación financiera para los más jóvenes

Una de las novedades más recientes es la posibilidad de que los menores de entre 14 y 17 años puedan usar Bizum. Roberto Unzué señala que se implementa con medidas de control para los padres o tutores legales, quienes pueden "controlar qué número, qué cantidad hacen, qué número de operaciones hacen" y recibir avisos push en su móvil.

Esta herramienta, según Unzué, se enmarca dentro de la educación financiera, algo "muy importante para los menores y también para los jóvenes". Permite a los adolescentes gestionar su dinero para gastos cotidianos, como "su bocata del fin de semana", de una manera responsable y controlada.

Roberto Unzué aclara que Bizum no busca reemplazar otros métodos de pago. "Es un servicio más, no fagocita otros productos como una tarjeta", asegura. Lo define como servicios complementarios, pero no exclusivos, que conviven con las tarjetas y el efectivo, aunque este último se use cada vez menos.

El éxito de la plataforma se resume, según el experto de Caja Rural de Navarra, en tres palabras clave que definen la experiencia del usuario: inmediato, fácil y seguro. La combinación de estos tres pilares ha sido fundamental para alcanzar los niveles de usabilidad y confianza que ostenta actualmente.