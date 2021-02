Advierten que la mitad de la plantilla de educación es interina y se piden cambios en las pruebas

El sindicato Afapna ha advertido de que unos 4.500 docentes de los 8.600 con los que cuenta la educación pública son interinos, "un índice de temporalidad excesivo y preocupante" ante el que ha reclamado la convocatoria de ofertas públicas de empleo y cambios en los concursos oposición, como por ejemplo que las pruebas no sean eliminatorias.

En una comparecencia en una sesión de trabajo en el Parlamento foral, a petición de Navarra Suma, los representantes de Afapna han señalado que "en los últimos años los procesos selectivos no han dado respuesta a las necesidades de estabilización de las plantillas orgánicas en los centros públicos" y ha reclamado que se aborde "urgentemente" una reducción de la temporalidad.

Además, Afapna reclama un acuerdo con la Administración para "estabilizar a las personas que considera que han estado trabajando en fraude de ley al encadenar distintos contratos temporales para cubrir puestos que se consideran estructurales".

Isabel Barbarin, representante de Afapna, ha señalado que un 51% de los profesores en 2019 tenían más de 50 años. "Las bajas definitivas no se están cubriendo en su totalidad y las necesidades estructurales y permanentes se están ocupando con personal temporal. Esto ha motivado que ante la necesidad de seguir prestando los servicios al ciudadano, el índice de temporalidad sea excesivo y preocupante, produciéndose cierta descapitalización del factor humano y un envejecimiento de la plantilla", ha indicado.

Por su parte, Yolanda Erro, también integrante de Afapna ha explicado que el 24 de agosto de 2018 se firmó entre sindicatos y Gobierno el Pacto Educativo para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra, que recogía entre otras medidas el "compromiso de estabilidad con los equipos docentes" y de convocar ofertas públicas de empleo con el objetivo de ir reduciendo la temporalidad hasta el 8%. Erro ha señalado que el pacto expira el año que viene.

La representante de Afapna ha afirmado que "el número de plazas de los procesos selectivos de los últimos años no da respuesta al problema de la temporalidad" y ha añadido que "tenemos un examen de concurso oposición que no favorece". Por ello, ha reclamado "pruebas que no sean eliminatorias; un cambio en el orden de las pruebas, porque la gente que tiene más experiencia docente puede defender mejor la programación; que se grabe la prueba de la programación; o que haya pruebas objetivas, como el test en el temario".

Por otro lado, Yolanda Erro ha señalado que en Navarra "nos estamos moviendo en el fraude de ley" y ha afirmado que la Justicia europea ha advertido de que "los contratos de duración determinada no deben atender a funciones estructurales, es decir, no puede haber una renovación sucesiva de contratos para cubrir necesidades permanentes y estables del empleador en materia de personal". "Nos estamos moviendo en lo que puede ser fraude de ley. Se establecen vacantes a las que se asignan funciones estructurales para los docentes interinos", ha asegurado.

En esta situación, el presidente de Afapna, Juan Carlos Laboreo, ha pedido al Parlamento foral que apruebe una ley que "corrija las injusticias generadas hasta ahora con los contratos en fraude de ley".

El portavoz de Navarra Suma, Pedro González, ha afirmado que la legislatura pasada se firmó el pacto educativo para "bajar la temporalidad al 8% y acabará el pacto el año que viene igual con el mismo número de eventuales". "Llega esta legislatura y el nuevo equipo del PSN enmienda a la totalidad la planificación de sus socios de Geroa Bai y propone una OPE de más de 600 plazas en Secundaria que se aplaza debido a la pandemia y que están pendientes", ha explicado, para afirmar que "hay mucha tarea por hacer".

Por parte del PSN, Jorge Aguirre ha explicado que entiende la preocupación y las reivindicaciones" del sindicato Afapna y ha reconocido que la Administración "presenta un nivel de interinidad alto, un problema que se arrastra de hace muchos años, con difícil solución". No obstante, ha valorado que el Gobierno foral "ha tratado de estabilizar plantillas, ha sacado oposiciones, ha convocado una OPE de más de 600 plazas y dentro de sus competencias va a avanzado en revertir esa situación".

La portavoz de Geroa Bai, María Solana, ha afirmado que en la anterior legislatura "se inició el retorno a una situación previa a 2012 y con eso una circunstancia que hace que aumente la interinidad, por lo que se firmó el pacto para la mejora de la calidad educativa en 2018". Además, ha subrayado que "la OPE de las plazas que están por convocarse ahora en oposición se aprobó en la pasada legislatura". "La pasada legislatura se convocaron más plazas que nunca en tan poco tiempo", ha indicado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha señalado que "la interinidad es un problema en el conjunto de la Administración" y ha afirmado que es algo que se debe a "medidas de recorte que se adoptaron en un momento determinado". Frente a ello ha defendido que en la legislatura pasada "la reversión de esos recortes supuso más contratación y por tanto más interinidad". "Desde el Gobierno hay que hacer una apuesta clara por estabilizar, por cumplir con el pacto educativo y por asumir un compromiso real y efectivo de reducir la temporalidad", ha dicho.