UPN y PP sellan un acuerdo para aprobar los presupuestos de Tudela de 2026

El Partido Popular de Tudela ha anunciado que apoyará los presupuestos del Ayuntamiento para 2026, lo que refuerza la mayoría del equipo de gobierno de UPN. La concejala popular, Irene Royo, votará a favor de las cuentas en el pleno que se celebra este lunes, 22 de diciembre, tras un acuerdo que los regionalistas han valorado de forma positiva.

Las claves del acuerdo

La decisión del PP llega después de que el equipo de gobierno, liderado por el alcalde Alejandro Toquero, haya aceptado incorporar varias de sus propuestas. Entre ellas destaca una enmienda para la creación de un parking en la zona del Terraplén y la consignación de fondos para futuras inversiones que se concretarán en el próximo plan de utilización de remanentes.

Irene Royo ha expresado su satisfacción con el pacto, señalando que el acuerdo "permite introducir mejoras en el texto inicial e incrementan algunas inversiones en actuaciones que son necesarias para la ciudad". La edil ha defendido que su formación ha mantenido "una postura pragmática y responsable, pensando en mejorar la vida de los ciudadanos de Tudela por encima de cualquier otra consideración política".

Es posible llegar a entendimientos cuando el objetivo es mejorar la ciudad"

Toquero agradece el apoyo

Por su parte, el alcalde de Tudela y vicepresidente de UPN, Alejandro Toquero, ha agradecido el gesto "responsable y constructivo" del PP. Según Toquero, este acuerdo demuestra que, aunque tienen mayoría suficiente para gobernar, están abiertos a sumar apoyos. "Estamos demostrando que, aun teniendo la mayoría necesaria para sacar adelante los presupuestos, siempre estamos dispuestos a escuchar propuestas sensatas y viables, que redunden en beneficio de los tudelanos", ha afirmado.

Siempre estamos dispuestos a escuchar propuestas sensatas y viables"

Finalmente, Toquero ha contrapuesto la actitud de los populares con la del resto de la oposición. Ha criticado que la postura del PP "nada tiene que ver con la del resto de partidos de la oposición, cuyos propuestas más parecen ocurrencias alejadas de la realidad, propias de esa izquierda sectaria y radical que representan el PSN y Contigo Tudela".