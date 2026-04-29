UPN  exige una financiación estable para los centros de protección animal en Navarra

La comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Parlamento de Navarra ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de un modelo estable, suficiente y compartido de gestión y financiación para los centros de protección de animales de compañía. La iniciativa parte de una moción presentada por UPN, defendida por el parlamentario Félix Zapatero, que subraya las crecientes obligaciones legales y la dificultad de los municipios para asumirlas en solitario.

El debate se ha intensificado con la entrada en vigor de la Ley Foral 19/2019 de protección animal y la Ley estatal 7/2023. Ambas normativas han elevado las exigencias en la recogida, atención y custodia de los animales. Sin embargo, la moción advierte que este nuevo marco no ha sido respaldado por una financiación estructural adecuada por parte del Gobierno de Navarra, generando una carga excesiva para ayuntamientos y mancomunidades.

Un modelo estable frente a ayudas puntuales

En este contexto, Fernando Ferrer, presidente de la Mancomunidad de la Ribera, ha destacado la urgencia de consolidar una financiación directa y estable, superando el modelo de ayudas puntuales. Ferrer ha recordado el trabajo previo realizado en la FNMC (Federación Navarra de Municipios y Concejos) para diseñar un modelo de recogida para toda Navarra. “En el grupo de trabajo de la FNMC hemos trabajado para tener un modelo de recogida para todo Navarra, es una propuesta clara que ahora UPN la presenta en moción”, ha señalado.

El planteamiento defiende que la responsabilidad compartida entre administraciones debe traducirse en recursos reales para cubrir el funcionamiento diario de los centros. Según Ferrer, las subvenciones actuales han sido de ayuda, pero es momento de “avanzar en un modelo de recogida de animales abandonados para toda Navarra” que garantice la sostenibilidad del servicio a largo plazo.

Desigualdad territorial y una nueva red de centros

Uno de los puntos más sensibles es la desigualdad territorial que genera el actual sistema. Mientras algunas zonas dependen de sus propios ayuntamientos o de la contratación de servicios externos, otras cuentan con el Centro de Protección de Animales del Gobierno de Navarra en Etxauri, lo que provoca diferencias en la capacidad de respuesta.

Para corregir este desequilibrio, la propuesta de UPN plantea que el Gobierno foral impulse la creación de centros de protección animal en zonas sin cobertura. El objetivo es articular una red de centros comarcales de urgencia y corta estancia (máximo 60 días), que ofrezcan una respuesta inmediata, mientras que el centro de Etxauri se consolidaría como referencia de larga estancia.

Convenio único y plataforma de adopción

Fernando Ferrer también ha reclamado la firma de un convenio común con todas las mancomunidades que prestan el servicio para unificar protocolos y criterios de gestión. Junto a ello, se propone la creación de una plataforma única y pública de adopción a nivel foral que centralice la información de todos los centros y mejore la visibilidad de los animales.

No podemos competir en adopciones tenemos que colaborar entre todos los agentes implicados en la recogida y bienestar de los perros y gatos abandonados" Fernando Ferrer

Ferrer ha insistido en la importancia de la colaboración, una solicitud que, según afirma, lleva haciendo “desde hace 4 años en reuniones con el departamento de Bienestar Animal como al propio consejero Ayerdi”. “No podemos competir en adopciones tenemos que colaborar entre todos los agentes implicados en la recogida y bienestar de los perros y gatos abandonados”, ha recalcado, pidiendo un “modelo real trabajo colaborativo y realista en la financiación”.

Necesitamos un modelo real trabajo colaborativo y realista en la financiación" Fernando Ferrer

La moción ha sido aprobada con los votos a favor de UPN, PP y Vox (6) y las abstenciones de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Navarra (8). El Parlamento de Navarra dispone ahora de un plazo de cuatro meses para dar cumplimiento a la resolución. Desde la Mancomunidad de la Ribera se han puesto “a disposición del Gobierno de Navarra para firmar ese convenio de financiación”, un acuerdo que marcará el futuro de la protección animal, la igualdad territorial y la financiación local en la comunidad.