El Tudelano celebra una derrota dulce y sella su pase al playoff de ascenso

El CD Tudelano ha caído por 1-2 frente al Deportivo Alavés B en un partido de sensaciones contradictorias en el Ciudad de Tudela. A pesar de la derrota, el equipo blanquillo ha sellado matemáticamente su clasificación para el playoff de ascenso a 1ª RFEF como quinto clasificado, gracias a la derrota del CD Ebro. El resultado adverso inicial se transformó en una celebración que premia la temporada del conjunto navarro.

Dominio sin premio en el primer tiempo

Desde el comienzo del encuentro, el Tudelano mostró su intención de dominar el juego, con una fuerte presencia en campo rival y generando múltiples ocasiones de peligro. Parada fue el primero en avisar con un remate peligroso, seguido de un disparo lejano de Curro Bonilla que estuvo cerca de inaugurar el marcador. Poco después, una destacada jugada por la banda de Manu Vila finalizó con un centro que Naranjo no pudo rematar con claridad.

El control del partido era claro para los locales, que transmitían buenas sensaciones sobre el césped. Sin embargo, cuando mejor se encontraba el Tudelano, el filial albiazul asestó un golpe doble e inesperado. En apenas cuatro minutos, dos goles del conjunto visitante cambiaron por completo el guion y castigaron en exceso al equipo blanquillo, que se marchó al descanso con un severo 0-2 en el marcador.

Reacción y un larguero que evitó el empate

Tras el paso por los vestuarios, el Tudelano salió con la determinación de buscar la remontada. El equipo dio un paso al frente y no tardó en encontrar recompensa. Un penalti a favor fue transformado por Alayeto, que puso el 1-2 y devolvió la esperanza a la afición presente en el Ciudad de Tudela.

El gol impulsó a los blanquillos, que, apoyados por la grada, se lanzaron en busca del empate. Parada continuó siendo una amenaza constante desde el lateral, mientras que Alayeto casi sorprende con un disparo desde el centro del campo. La oportunidad más clara para igualar el partido llegó en una acción a balón parado, pero el lanzamiento de falta de Albín se estrelló en el larguero cuando los aficionados ya cantaban el gol.

Una clasificación con sabor a victoria

El Tudelano lo intentó con insistencia hasta el pitido final, acumulando llegadas y empuje, pero el gol del empate no llegó. A pesar de la decepción inicial por el resultado, la grada reconoció el esfuerzo de sus jugadores. La noticia de la derrota del CD Ebro cambió por completo el ambiente, confirmando matemáticamente la quinta plaza y el pase al playoff de ascenso.

El objetivo se ha conseguido a falta de una jornada para el final de la liga regular, un premio a la constancia y el trabajo de toda la temporada. Aunque el marcador reflejó una derrota, el pitido final dio paso a una celebración por una clasificación histórica que sabe a victoria. El playoff ya es una realidad en Tudela.