Tudela se vuelca en sus Fiestas de la Verdura: un motor económico y de identidad para toda la Ribera

Las Fiestas de la Verdura de Tudela y la Ribera de Navarra comienzan oficialmente este miércoles, 17 de abril, y la ciudad ya ultima los detalles para su gran evento. El presidente de la Orden del Volatín, Celes Sebastián, ha reconocido que, tras mucho tiempo de preparativos, "esta semana está siendo dura, dura", pero confía en que todo salga bien. Para la orden, estas fiestas suponen recordar a los caballeros que iniciaron las primeras jornadas de exaltación, un evento que "se ha convertido en, entre comillas, en un monstruo".

Orgullo y motor económico

Sebastián ha destacado el profundo sentimiento de pertenencia que generan estas fiestas, subrayando que "la verdura de esta tierra es la top, top, top de toda España". En este sentido, ha afirmado que los riberos deben sentirse "realmente orgullosos de ella" y continuar con la labor de "seguir manteniendo esa puesta en valor de lo que es la verdura".

La verdura de esta tierra es la top, top, top de toda España" Celes Sebastián

El impacto de las fiestas se extiende a toda la economía local. Según el presidente de la Orden del Volatín, el evento beneficia al sector primario, a los restauradores, las conserveras, el comercio y el turismo. "Es un tema que ese retorno de la inversión es para todos", ha señalado Sebastián, quien se muestra agradecido por la creciente colaboración de todos los sectores.

Una fiesta de todos y para todos

Cartel

La colaboración es una de las claves del éxito. Celes Sebastián ha querido dejar claro que el Ayuntamiento de Tudela es "coorganizador de las fiestas" y organiza actos, como los conciertos, a los que la orden no podría llegar. También ha agradecido el apoyo de patrocinadores, asociaciones y de toda la ciudadanía, insistiendo en que "sin el esfuerzo de todos, esto tampoco sería posible".

Este año, la organización se muestra especialmente satisfecha por haber conseguido atraer a más ayuntamientos de la comarca al programa oficial. El objetivo, según Sebastián, es que todos los municipios de la Ribera se sumen para "empujar en la misma dirección". Ha sido tajante al afirmar que la verdura no es exclusiva de una sola localidad: "Decir que la verdura es solo de Tudela, es una falacia".

Decir que la verdura es solo de Tudela, es una falacia" Celes Sebastián

Estas serán las primeras fiestas sin el anterior presidente, Emilio, a quien Sebastián ha recordado con emoción. "Ha hecho muchísimo por estas fiestas, se ha volcado en ellas", ha comentado, añadiendo que su ausencia se hace notar aún más al escuchar los buenos recuerdos que tienen de él en todos los lugares que visita.

Homenajes, tradición y futuro

Los primeros actos de las fiestas serán la presentación de un tapiz de verduras, elaborado en secreto durante más de dos meses por las mujeres del barrio, y el tradicional chupinazo. Este año, el cohete será lanzado por "dos generaciones", un gesto que simboliza el relevo y la transmisión de la tradición hortelana.

El capítulo general de la Orden del Volatín tendrá este año un marcado acento navarro. El chef azagrés con tres estrellas Michelin, Jesús Sánchez, será el Caballero de Honor y Pregonero. También se premiará a Navarra Televisión, a la Cofradía del Vino de Navarra y, en representación del pueblo tudelano, a la Congregación de Santa Ana, "quien cuida de quien nos cuida".

Jesús Sanchez

El programa incluye una gran variedad de catas, degustaciones, música, mercados y actividades infantiles para fomentar el consumo de verdura desde pequeños. Para Sebastián, es clave que las nuevas generaciones se conviertan en "los mejores embajadores dentro de unos años". En su primer año como presidente, se ha mostrado "muy ilusionado" y consciente de la "responsabilidad", pero subraya que el éxito es un mérito de toda la orden.

Finalmente, Celes Sebastián ha hecho un llamamiento a la participación. Ha invitado a todos, vecinos y visitantes, a que disfruten, "tomen la calle" y exploren la diversidad de actos programados más allá de los más masificados. "Tenemos que ser embajadores del producto y embajadores de estas fiestas, para cuanto más gente venga, es mejor para todos", ha concluido.