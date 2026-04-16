Tudela refuerza su Pacto por los Cuidados con la adhesión de cinco nuevas entidades

Cinco nuevas entidades han formalizado su adhesión al Pacto Local por los Cuidados de Tudela en un acto celebrado este martes, 16 de abril, en el consistorio. El evento ha contado con la presencia del alcalde, Alejandro Toquero, y la concejala de Igualdad, Anichu Agüera, junto a representantes de las asociaciones firmantes. Con estas incorporaciones, la red de colaboración pasa a estar integrada por un total de 43 entidades.

Las organizaciones que se suman a la iniciativa son la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales, la Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral, el Equipo Multidisciplinar de Intervención en Promoción de la Autonomía (EMIPA), la Fundación Solera y la Fundación Secretariado Gitano.

Un pacto en constante crecimiento

Nuevas adhesiones

El Pacto por los Cuidados es un programa impulsado por el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) que busca materializar el compromiso de las administraciones con los cuidados como eje para la sostenibilidad de la vida y la igualdad real y efectiva. Tudela elaboró su propia hoja de ruta en 2024, a la que se sumaron inicialmente 32 entidades en un acto de firma el 14 de marzo de ese año.

Posteriormente, el 12 de junio de 2024, se celebró un segundo acto de firma con otras seis organizaciones. A estas se añaden las cinco que han formalizado su adhesión ahora. El año pasado, la iniciativa adoptó el nombre con el que se la conoce actualmente a través de la campaña "Cu¡dela: me cuido, cuido, me cuidan".

Objetivos y presupuesto para 2026

Para garantizar la buena marcha del proyecto, la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 10 de abril la contratación de Neus Albertos Merí por un importe de 10.260,80 euros (IVA incluido). Su labor será el desarrollo y la coordinación del pacto durante 2026, así como la ejecución de las acciones previstas.

Este año, el plan de trabajo se centra en tres objetivos. El primero es el desarrollo y la expansión del pacto, para lo que se celebrarán cuatro reuniones plenarias y diez grupos de talleres dirigidos a familias de personas dependientes y a profesionales. El segundo objetivo es la consolidación de la red, dando continuidad al trabajo iniciado en 2025 mediante la creación de recursos, sesiones formativas y acompañamiento a las entidades para que integren los cuidados como eje transversal.

Finalmente, el tercer pilar es la difusión del pacto. Se organizará una jornada abierta a la ciudadanía para dar a conocer el trabajo realizado y se elaborarán materiales divulgativos que se presentarán a finales de 2026.

Búsqueda de financiación

El proyecto ha sido diseñado para que sus actividades puedan recibir financiación del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra y del Instituto Navarro para la Igualdad. Sin embargo, las convocatorias de ayudas de ambos organismos todavía no han sido publicadas.