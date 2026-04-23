Tudela refuerza su compromiso con la movilidad sostenible con una nueva furgoneta eléctrica de Automóviles Marco

El Área de Promoción de la Ciudad–Deportes del Ayuntamiento de Tudela cuenta desde hoy con una nueva furgoneta biplaza 100% eléctrica para el desarrollo de sus funciones. El alcalde, Alejandro Toquero, y el concejal de Deportes, Martín López, han sido los encargados de recibir las llaves del vehículo de manos de José Luis Marco, director comercial de Automóviles Marco S.A, la empresa adjudicataria del suministro. Durante el acto, han podido comprobar las prestaciones del nuevo medio de transporte municipal.

Un contrato de arrendamiento a cuatro años

La adquisición de este vehículo se ha realizado mediante la modalidad de arrendamiento (renting) por un importe total de 29.497,67 euros, IVA incluido. El contrato establece una duración de cuatro años y una cuota mensual de 614,53 euros, que cubre todos los gastos necesarios para la circulación del vehículo, como el seguro, la ITV, las averías y las revisiones, a excepción del combustible.

Renovación de la flota municipal

Con la incorporación de esta furgoneta, el Ayuntamiento de Tudela avanza en su objetivo de renovar la flota de vehículos municipales con opciones más respetuosas con el medio ambiente. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del consistorio para promover la sostenibilidad en la ciudad.