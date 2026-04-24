Tudela premia el talento literario en la celebración del Día del Libro

La Casa del Almirante ha sido el escenario de la entrega de premios del 24º Concurso de Microrrelatos de Tudela, organizado por el área de Cultura del ayuntamiento para conmemorar el Día del Libro. El acto ha estado presidido por la concejala de Cultura, Icíar Les, quien ha estado acompañada por Rafael Rodríguez y Elías Marchite, miembros del Grupo literario Traslapuente y representantes del jurado.

Los ganadores de esta edición han sido Domingo Alberto Martínez Martín, con su obra 'Nunca pierdas la sonrisa'; Elena García Barca, por 'Cifras'; y Patricia Fernández Sierra, con 'La fecha'. Cada uno de los galardonados ha recibido un premio de 200 € como reconocimiento a su talento literario.

Doble reconocimiento para el relato ganador

El proceso de selección partió de veintiocho trabajos presentados, de los cuales un jurado compuesto por seis miembros del Grupo literario Traslapuente escogió a diez finalistas. Estos relatos se publicaron el pasado 9 de abril en el perfil de Facebook de Tudela-Cultura para someterse a votación popular.

El sistema de premios del certamen establece que uno de los galardones se otorga por votación popular en la red social, mientras que los otros dos son concedidos por el jurado. En esta ocasión, se ha producido una notable coincidencia: el relato más votado por el público, 'Nunca pierdas la sonrisa', ha sido también el favorito del jurado, otorgando un doble triunfo a su autor, Domingo Alberto Martínez Martín.

Un homenaje a la cultura y el comercio local

Tras la lectura de los microrrelatos finalistas y la entrega de los premios, la concejala Icíar Les ha destacado la valiosa colaboración del Grupo literario Traslapuente en el concurso. Asimismo, ha agradecido la implicación de todos los participantes en el certamen y en el propio acto de entrega.

Les también ha querido subrayar la disposición y el trabajo de las librerías de Tudela 'Letras a la Taza', 'Santos Ochoa' y 'Arco Iris'. Estos establecimientos han participado activamente en la celebración del Día del Libro instalando sus puestos de venta en la Plaza de los Fueros durante toda la jornada.

La celebración del libro continúa en las calles

La concejala ha informado de que las actividades no terminan con la entrega de premios. Durante los próximos días, los ciudadanos podrán disfrutar en la calle Gaztambide - Carrera del 'Sendero de palabras', una intervención urbana con vinilos en el suelo que recogen una selección de frases célebres de la literatura nacional e internacional.

Además, Icíar Les ha recordado que, como parte de la programación del Día del Libro, también se han organizado otras actividades como la 'fiesta de la lectura' en el Museo Muñoz Sola y un 'rincón de intercambio de libros' tanto en el museo como en la Casa del Almirante.