Tudela impulsa sus polígonos industriales con una inversión de más de 130.000 euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tudela ha aprobado la adjudicación del contrato para las obras de reparación de aceras en los polígonos industriales de la ciudad durante el año 2026. La empresa seleccionada ha sido Obras y Construcciones García Mancebón SL, que ejecutará los trabajos por un importe total de 132.677,17 euros (IVA incluido).

Un plan de renovación integral

Los trabajos se centrarán en la demolición y reconstrucción integral de diversos tramos de acera en el Polígono Municipal, concretamente en los viales B y C y en el vial transversal 2. El proyecto también incluye la colocación de nuevo pavimento, la redefinición de los contornos de los alcorques y la renovación de arquetas, tapas y canalizaciones que se vean afectadas por las obras.

El plazo de ejecución de las obras se ha establecido en 100 días naturales, que comenzarán a contar a partir del día siguiente a la firma del acta de replanteo. Estas actuaciones se han presentado a la convocatoria de subvenciones de 2026 para la promoción de polígonos industriales y locales municipales destinados al desarrollo de actividades económicas.

Compromiso con la actividad económica

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez, ha subrayado la relevancia de esta actuación. "Seguimos avanzando en la mejora de nuestros polígonos industriales, actuando sobre infraestructuras básicas como las aceras para garantizar seguridad, accesibilidad y una mejor imagen del entorno empresarial", ha declarado. Según Pérez, "esta actuación responde a nuestro compromiso con la actividad económica de la ciudad".