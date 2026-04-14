Tudela exhibe el orgullo de su huerta en Zaragoza con sus Fiestas de la Verdura

El aroma de la huerta navarra ha inundado esta mañana el Espacio Ámbar de Zaragoza durante la presentación oficial de las Fiestas de la Verdura de Tudela. El acto ha servido como un puente de hermandad entre regiones, con el objetivo de invitar a todos los aragoneses a disfrutar del mayor evento gastronómico de la Ribera.

Un respaldo de prestigio

La delegación navarra ha estado encabezada por el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, junto a representantes de la Orden del Volatín, organizadores de las fiestas. El evento ha contado con una nutrida representación de la sociedad y el turismo aragonés, consolidando los lazos entre ambas comunidades.

Entre los asistentes han destacado miembros de Turismo de Aragón, Enrique Torguet, responsable de comunicación de Ámbar; la Cofradía de la Borraja de Aragón y representantes de la asociación Casa Navarra en Zaragoza. Durante la jornada se ha destacado que "la verdura de Tudela no es solo alimento, es nuestra cultura y nuestro orgullo. Queremos que nuestros vecinos de Aragón la sientan también como suya".

La verdura de Tudela no es solo alimento, es nuestra cultura y nuestro orgullo. Queremos que nuestros vecinos de Aragón la sientan también como suya"

La gastronomía, gran protagonista

Durante el acto se han proyectado vídeos promocionales que muestran la excelencia de los productos de la huerta ribera, subrayando la importancia de la sostenibilidad y el sabor de la verdura de temporada. El broche de oro lo ha puesto el chef Luis Vicente, del restaurante "El Escondite", quien ha elaborado un aperitivo basado en pinchos de verdura.

El cocinero fue finalista en el Concurso de Pinchos de Verdura celebrado en Tudela el pasado febrero. Los asistentes han podido degustar su aclamada creación, "Para Maja la borraja", una muestra de maestría técnica aplicada al producto estrella de la ribera.