Tudela estrena su nueva web de turismo para inspirar al viajero y modernizar su imagen

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Tudela, Irune García, ha presentado la nueva página web turística de la ciudad, accesible a través del dominio turismotudela.com. Esta renovada plataforma, desarrollada por la empresa Proyecta Comunicación y Marketing con un coste de 5.072,32 euros, está diseñada para que visitantes y vecinos puedan conocer de manera sencilla toda la oferta turística del municipio, superando su anterior enfoque meramente informativo.

"La nueva página web es una herramienta clave dentro de una estrategia más amplia de posicionamiento turístico que estamos desarrollando desde la Concejalía de Turismo", ha señalado García. La edil ha subrayado que este lanzamiento no es una acción aislada, sino que "forma parte de un trabajo planificado que llevamos desarrollando en los últimos meses para modernizar, ordenar y reforzar la imagen turística de Tudela".

Una estrategia turística integral y en evolución

En este sentido, la concejala ha recordado las actuaciones previas que conforman esta estrategia integral. Entre ellas se encuentran la renovación de la señalización en los accesos a la ciudad, la implantación de una nueva señalética turística peatonal más clara y moderna, y la incorporación de contenidos digitales accesibles mediante dispositivos móviles. A esto se suma el refuerzo de las redes sociales de turismo, que están contribuyendo a proyectar la imagen de Tudela.

No solo informa, sino que inspira. Queremos que quien entre en la web tenga ganas de venir a Tudela" Irune García

La nueva web culmina esta fase del proyecto y ha sido diseñada como un espacio moderno e intuitivo. Según ha destacado la concejala, el objetivo es que la plataforma "no solo informa, sino que inspira. Queremos que quien entre en la web tenga ganas de venir a Tudela". En ella se recoge información sobre qué ver, visitas, eventos, rutas, gastronomía y la agenda cultural, facilitando al máximo la planificación de la estancia.

Mejorar la experiencia del visitante desde antes de llegar a la ciudad hasta su estancia en ella" Irune García

Irune García ha insistido en que el objetivo principal es claro: "Mejorar la experiencia del visitante desde antes de llegar a la ciudad hasta su estancia en ella". Ha señalado que uno de los principales valores de esta plataforma es su integración con el resto de acciones. "La clave de esta web es que está integrada dentro de todo el ecosistema turístico que hemos creado: señalética, contenidos digitales y redes sociales", ha afirmado. Además, ha añadido que se trata de "una herramienta viva, que iremos actualizando constantemente".

Finalmente, García ha reafirmado el compromiso del consistorio con "un modelo de turismo ordenado, moderno y sostenible, que genere actividad económica y refuerce la identidad de nuestra ciudad". La concejala ha concluido con una invitación a la ciudadanía y a los futuros visitantes a explorar la nueva plataforma digital y a descubrir los atractivos de Tudela en persona.