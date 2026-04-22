Tudela estalla y exige a Sánchez medidas urgentes para frenar el colapso por la regularización de inmigrantes

El Ayuntamiento de Tudela ha exigido este lunes a la Delegación del Gobierno en Navarra la adopción de medidas de contingencia urgentes para evitar el colapso que, denuncian, está generando en el Servicio municipal de Atención Ciudadana (SAC) la regularización masiva de inmigrantes promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según datos del consistorio, el proceso, que lleva solo unos días en marcha, ya ha provocado cerca de 400 solicitudes para obtener el certificado de vulnerabilidad.

El alcalde de la localidad, Alejandro Toquero, ha agradecido y puesto en valor “el enorme esfuerzo” que está llevando a cabo el personal del Servicio de Atención Ciudadana, pero ha recordado que los certificados “no salen de una máquina con solo darle a un botón, sino que requieren tiempo y dedicación para verificar todos los datos”. Toquero ha subrayado que esta situación “desborda la capacidad” de los ayuntamientos.

Críticas a la falta de planificación

El alcalde ha criticado con dureza “la desinformación y la falta de planificación por parte del Gobierno de Sánchez”. En su opinión, el Ejecutivo central “debería haber activado ya, antes de hacerse la foto, un plan de choque que incluya oficinas de refuerzo y recursos, tanto técnicos como humanos, para poder atajar una situación que nos desborda profesional y humanamente”.

La imagen de personas haciendo colas interminables tiene poco de progresista" Alejandro toquero

A juicio de Toquero, la actuación del Gobierno central demuestra “frivolidad e irresponsabilidad”. Critica que Sánchez se haga “una foto en los jardines de La Moncloa para anunciar la regularización masiva de medio millón de personas” y que después deje “la responsabilidad en manos de los ayuntamientos”, sin dotarlos de medios. Para el alcalde, “la imagen de personas —muchas de ellas mayores y con niños— haciendo colas interminables y pasando la mañana para acceder a un servicio público tiene poco de progresista”.

Llamamiento a la FNMC y contra el fraude

Toquero también ha lamentado la falta de apoyo por parte de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), el órgano que representa a las entidades locales de la comunidad. “Se echa en falta apoyo y un mayor compromiso de la FNMC”, ha señalado el alcalde, quien ha recalcado que el SAC necesita “refuerzos de manera inmediata” para hacer frente a la gran demanda.

Denunciar cualquier tipo de práctica fraudulenta o abuso por parte de quienes, sin escrúpulos, puedan querer lucrarse" Alejandro Toquero

Finalmente, el alcalde ha hecho un llamamiento a los solicitantes y a sus asesores para que no duden en “denunciar cualquier tipo de práctica fraudulenta o abuso por parte de quienes, sin escrúpulos, puedan querer lucrarse a costa de la desesperación de estas personas, mediante engaños u ofreciendo servicios a cualquier precio sin estar facultados para ello”.