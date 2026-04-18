Tudela se consolida como capital del legado sefardí y acogerá la asamblea de la Red de Juderías

Tudela será sede el próximo mes de noviembre de una de las reuniones anuales de la Red de Juderías de España – Caminos de Sefarad. La decisión se ha adoptado en la 69ª Asamblea de la entidad, celebrada recientemente en Segovia, y en la que participaron el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y la concejala de Turismo, Irune García. Esta cita refuerza el papel activo de Tudela dentro de la Red y su compromiso con la proyección y valorización del legado sefardí.

Un plan para la proyección global

La asamblea de Segovia ha supuesto el inicio de una etapa de consolidación y crecimiento bajo una presidencia que, en palabras de su máximo responsable y alcalde de Segovia, José Mazarías, "busca la excelencia y la proyección global". En el encuentro, Mazarías ha estado acompañado por los vicepresidentes de la Red, entre los que se encontraban el alcalde de Ribadavia, César Fernández, el de Tarazona, Tono Jaray, y el de Tudela, Alejandro Toquero.

Busca la excelencia y la proyección global"

Uno de los hitos de la jornada ha sido la aprobación unánime de los presupuestos para 2026, que contarán con una dotación de 311.000 euros. El presidente ha definido esta partida como un "presupuesto equilibrado y responsable", diseñado para ser el motor de los objetivos estratégicos. El nuevo Plan Estratégico de Institucionalización y Potenciación tiene como meta principal convertir a la Red de Juderías en un socio de referencia del Consejo de Europa dentro de los Itinerarios Culturales Europeos.

La visión compartida es que la Red sea un actor clave con capacidad de decisión en la diplomacia cultural europea. Para ello, se impulsará una mesa de trabajo intersectorial y se fortalecerán alianzas con otras redes transnacionales. Además, se buscará obtener el Sello de Patrimonio Europeo para las ciudades miembro, lo que garantizaría una distinción de calidad a nivel internacional.

Salto a América y Europa

La estrategia de expansión pone su mirada en el continente americano. Mazarías ha anunciado hitos como una presentación institucional en Washington D.C. el 4 de septiembre en un entorno diplomático y académico. En noviembre, la Red tendrá una presencia destacada en la Semana Sefardí de Miami para estrechar lazos con la comunidad judeo-latinoamericana.

Estas acciones se complementarán con colaboraciones estratégicas con Turespaña, que incluirán presentaciones en Portugal y un viaje institucional a Atenas. También se fomentarán iniciativas creativas como concursos internacionales de literatura y fotografía para dar a conocer el legado sefardí.

Foro cultural y Día del Ladino

De cara al futuro inmediato, se ha puesto en marcha la creación del I Foro de Turismo Cultural Caminos de Sefarad. Este evento está concebido como el principal punto de encuentro y reflexión en España sobre el legado judío, sirviendo tanto para el debate entre expertos como para la formación técnica de los equipos municipales.

Finalmente, el presidente ha destacado la celebración del Día Internacional del Ladino el próximo 5 de diciembre. La jornada contará con un gran acto central en Madrid y actividades en todas las ciudades de la Red. Según José Mazarías, este nuevo ciclo "no solo busca proteger el pasado, sino construir un futuro donde el legado judío sea un motor de desarrollo, identidad y cultura proyectado hacia el mundo entero".