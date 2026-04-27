Tudela Comparte logra un superávit histórico y lo destina a ampliar su ayuda social

La Fundación Tudela Comparte ha presentado sus cuentas anuales de 2025, todavía provisionales, con un inusual saldo positivo de 77.001,05 euros. Este superávit, calificado por la entidad como "una excepción que difícilmente volverá a repetirse", permitirá acometer la esperada rehabilitación de la primera planta del proyecto Villa Javier, una obra pospuesta durante diez años por falta de financiación.

Este resultado extraordinario se ha convertido en la palanca para una ampliación imprescindible debido a la escasez de espacio en la planta baja, provocada por los nuevos programas y servicios puestos en marcha en los últimos años. Sin embargo, la fundación aclara que este superávit no es suficiente para afrontar toda la obra, por lo que ha sido necesario recurrir a un préstamo.

Este superávit presupuestario es una excepción, que difícilmente volverá a repetirse"

Unas cuentas sostenidas por la solidaridad

Las cuentas de Tudela Comparte reflejan unos ingresos totales de 580.414,99 euros frente a unos gastos de 503.413,94 euros en 2025. Las aportaciones públicas, provenientes principalmente del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela, supusieron el 55% de los ingresos, mientras que la solidaridad ciudadana (cuotas de socios, donativos y eventos) representó un significativo 36%. El 9% restante procedió de entidades financieras como la Obra Social “la Caixa”.

Desde la fundación se subraya que estas cifras no cuantifican dos aportaciones decisivas para su funcionamiento: las donaciones en especie de alimentos por parte de empresas y particulares, y el tiempo y esfuerzo del voluntariado. Estos elementos, afirman, demuestran que "Villa Javier se sustenta en el gran apoyo de la sociedad tudelana y ribera".

Más de 370 personas atendidas en tres meses

Durante el primer trimestre de 2026, la labor de Villa Javier ha continuado creciendo, atendiendo a un total de 370 personas a través de sus dos principales servicios de alimentación. El Comedor Social, abierto los 365 días del año, ha servido 4.988 comidas y cenas a 91 personas diferentes, con una media de 22 comensales diarios. El perfil mayoritario de los usuarios ha sido hombre (91%) y de hasta 9 nacionalidades distintas.

Por su parte, el economato social El Capacico ha atendido a 83 familias, que suman 279 personas, de las cuales 136 eran menores de edad. En este periodo se han entregado 18.477 kilogramos de alimentos en 41.822 unidades. En este servicio, el perfil de usuarias es mayoritariamente femenino (56%) y se han registrado hasta 16 nacionalidades.

Mejana Gourmet: inserción laboral y viabilidad económica

Mejana Gourmet S.L., la empresa de inserción sociolaboral (EIS) impulsada por Tudela Comparte, también ha presentado cuentas saneadas. En 2025, ha registrado un beneficio de 11.217,08 euros, consolidando la tendencia positiva iniciada en 2023 tras dos años de pérdidas marcados por la pandemia. Sus ingresos, que ascendieron a 713.350,89 euros, proceden de la venta de sus productos y de las subvenciones del Servicio Navarro de Empleo (SNE).

El resultado más importante obtenido hasta ahora por MG no es de tipo económico, sino social"

El principal éxito de Mejana Gourmet, según la entidad, no es económico, sino social. La empresa emplea actualmente a 20 personas, de las cuales 13 están en proceso de formación e inserción. El dato más destacado es que, de las 21 personas que han finalizado su itinerario en años anteriores, 16 han conseguido un empleo ordinario, lo que supone una tasa de inserción del 76%.

Esta empresa-escuela gestiona El Obrador, Los Huertos y La Cafetería del IES Benjamín de Tudela. A través de El Obrador, se está reforzando un modelo de comida casera y saludable a domicilio, con transporte 100% eléctrico y el uso de verduras ecológicas de la Mejana. Recientemente, han lanzado una aplicación móvil para que los trabajadores de empresas cercanas puedan encargar y recibir la comida directamente en su centro de trabajo.