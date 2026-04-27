Tudela abre a sus vecinos el diseño del futuro de su Casco Histórico

El Ayuntamiento de Tudela ha puesto en marcha la elaboración de un Plan Estratégico para el Casco Histórico, una iniciativa con la que busca definir el futuro de este espacio clave de la ciudad. El objetivo principal es establecer una hoja de ruta clara que oriente las actuaciones necesarias para mejorar el barrio, promoviendo su revitalización, rehabilitación y desarrollo social en los próximos años.

Una visión compartida

Este plan nace con la vocación de construirse de manera participativa, contando tanto con la ciudadanía como con los distintos colectivos y entidades locales. La finalidad, según el consistorio, es generar una visión compartida que permita adaptar las políticas municipales a las necesidades reales del entorno, asegurando que el proyecto responda de forma eficaz a los retos del barrio.

Como punto de partida, y tras un estudio técnico previo sobre la situación actual, el Ayuntamiento ha habilitado un cuestionario online dirigido a toda la población. A través de este formulario se recogerán opiniones y percepciones sobre el estado del Casco Histórico, una información que será fundamental para definir las líneas estratégicas del plan.

El consistorio ha hecho un llamamiento a vecinos, vecinas y colectivos para que participen en esta consulta, destacando la importancia de su implicación. El cuestionario estará disponible hasta el próximo 10 de mayo y se puede completar a través de un enlace facilitado por el Ayuntamiento.